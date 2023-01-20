Bir Küçük Gün Işığı 20. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Ben sanki Güneş’i kaybediyor gibiyim...”

ATV'nin sevilen dizisi Bir Küçük Gün Işığı'nın merakla beklenen 20. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm öncesi heyecanı arttıran fragmana "Ben sanki Güneş'i kaybediyor gibiyim..." sözleri damga vurdu.
19. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Elif ve Fırat babasını bir kez daha kurtarmak için harekete geçerken, bu gerçek herkesin hayatını değiştirecektir.
Elif, Cemil Bey'i itenin Ümran olduğunu öğrenmiştir. Ümran, kocası ile ilgili yaşadıkları hakkında Elif'e bilmesini istediği kadarını anlatır. Ümran'ın durumuna üzülen Elif, Fırat her şeyi o anlatana kadar susmayı kabul eder. Bu Ümran ile aralarındaki buzların erimesini sağlar.
Cemil Bey'e tam zamanlı bakıcı tutulup durumu gözlem altına alınır. Cemil'in iyileşmeye başlaması Ümran için büyük tehdittir. Dila ise annesi ile Elif arasındakileri anlayamaz iyice fevrileşir. Ümran, Güneş'in odasını değiştirmelerini kabul eder.