Bir Küçük Gün Işığı 20. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Ben sanki Güneş’i kaybediyor gibiyim...”

ATV'nin sevilen dizisi Bir Küçük Gün Işığı'nın merakla beklenen 20. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm öncesi heyecanı arttıran fragmana "Ben sanki Güneş'i kaybediyor gibiyim..." sözleri damga vurdu.

19. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Elif ve Fırat babasını bir kez daha kurtarmak için harekete geçerken, bu gerçek herkesin hayatını değiştirecektir.