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    • Televizyon
    • 20.01.2023 18:48
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    • 20.01.2023 18:48
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    Bir Küçük Gün Işığı 20. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Ben sanki Güneş’i kaybediyor gibiyim...”

    Başrollerinde Berk Oktay ile Seray Kaya’nın yer aldığı Bir Küçük Gün Işığı’nın merakla beklenen 20. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Pazartesi akşamları milyonları ATV ekranına kilitleyen dizinin yeni bölüm fragmanına “Ben sanki Güneş’i kaybediyor gibiyim...” sözleri damga vurdu. İşte Bir Küçük Gün Işığı 20. bölüm 2. fragmanı...

    takvim.com.tr
    “Ben sanki Güneş’i kaybediyor gibiyim...”

    ATV'nin sevilen dizisi Bir Küçük Gün Işığı'nın merakla beklenen 20. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm öncesi heyecanı arttıran fragmana "Ben sanki Güneş'i kaybediyor gibiyim..." sözleri damga vurdu.

    19. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
    Elif ve Fırat babasını bir kez daha kurtarmak için harekete geçerken, bu gerçek herkesin hayatını değiştirecektir.

    Elif, Cemil Bey'i itenin Ümran olduğunu öğrenmiştir. Ümran, kocası ile ilgili yaşadıkları hakkında Elif'e bilmesini istediği kadarını anlatır. Ümran'ın durumuna üzülen Elif, Fırat her şeyi o anlatana kadar susmayı kabul eder. Bu Ümran ile aralarındaki buzların erimesini sağlar.

    Cemil Bey'e tam zamanlı bakıcı tutulup durumu gözlem altına alınır. Cemil'in iyileşmeye başlaması Ümran için büyük tehdittir. Dila ise annesi ile Elif arasındakileri anlayamaz iyice fevrileşir. Ümran, Güneş'in odasını değiştirmelerini kabul eder.

        Bu yumuşama Fırat'ın da gözünden kaçamaz. Holding'de ise işler iyice sarpa sarar. Sude'nin verdiği bilgi ile Ayazlar ihaleyi kaybeder. Ancak gizli düşman, Ayazların evine kadar girmiştir ve Sude'nin de peşini bırakmaz. Elif ve Fırat, Ümran'ın fikri ile balayına gitmeye karar verirler.

        Onların yokluğunu fırsat bilen Ümran herkesi evden uzaklaştırır. Amacı Cemil'i tamamen susturmaktır. Elif'in içine kurt düşer ve planı anlar. Fırat'a babasını itenin annesi olduğunu söylemek zorunda kalır. İkili eve doğru yola çıkarken Ümran, Cemil'in fişini çeker ama o yine de nefes almayı başarır. Bu gerçek köşkteki herkesin hayatını tamamen değiştirecektir.

        Yürekleri ısıtan anlatımı ve kalplere dokunan etkileyici hikâyesi ile ''Bir Küçük Gün Işığı" her pazartesi atv'de.
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        Haberler Televizyon Bir Küçük Gün Işığı 20. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Ben sanki Güneş’i kaybediyor gibiyim...”
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