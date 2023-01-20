Ateş Kuşları 3. bölüm fragmanı yayınlandı: “Kuşlarım sana emanet”

Cuma akşamları ATV ekranlarında yayınlanan Ateş Kuşları, 2'nci bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yangın sahnesinin damga vurduğu bölümün ardından merakla beklenen fragman da yayınlandı.
MOLA YERİ'NDE BÜYÜK YANGIN
'Ateş Kuşları'nın ikinci bölümünde; kiralarını ödemekte güçlük çeken Ateş Ailesi'nden zorla kira istemeye gelen ve onları sokağa atmakla tehdit eden Zümrüt ve adamları, Ateş Kuşları Mola Yeri'ne ulaşıp arbede çıkardılar.
Sabit'in krize girmemesi için Gülayşe, onu oyalamak için doğum günü fotoğraflarını verdi. Fotoğrafların sayısı konusunda çok hassas olan Sabit, fotoğrafların eksik olduğunu fark edip krize girdi.
Öte yandan Gülayşe'yi yemeğe çıkarmak için görüntülü arayan Barbaros ise tüm bu yaşananlara uzaktan şahitlik etti.