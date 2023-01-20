ARKA SOKAKLAR BU AKŞAM VAR MI, YOK MU? 20 Ocak Kanal D yayın akışı! Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman, açıklama geldi mi?

ARKA SOKAKLAR BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

Arka Sokaklar dizisi bu akşam ekranlarda olmayacak. Kanal D yayın akışı bilgisine göre 20 Ocak Cuma günü 'Melekler ve Şeytanlar' adlı yabancı sinema filmi ekranlarda olacak.

Konuyla ilgili açıklama yapan İlker İnanoğlu "Devam edeceğiz inşallah. Babamın sağlığıyla uğraşıyorduk. Kalça kemiği kırılmıştı. Şimdi eve geçti, sağlık durumu yavaş yavaş iyiye gittiği için devam edeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Dizinin yapım ekibinden yeni bir açıklama geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.