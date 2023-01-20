ARKA SOKAKLAR BU AKŞAM VAR MI, YOK MU? 20 Ocak Kanal D yayın akışı! Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman, açıklama geldi mi?

Kanal D'nin uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar 7 sezon yayınlandı. Yeni bölümleri merakla beklenen dizi bir kaç haftadır yayınlanmıyor. Konuya ilişkin açıklama var mı öğrenmek isteyenler internet arama motorlarında 'Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman, açıklama geldi mi?' şeklinde soruların yanıtlarını araştırıyor. İşte detaylar...
20 OCAK 2023 KANAL D YAYIN AKIŞI!
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Hayat Şarkısı
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:00 Hicran
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Melek ve Şeytanlar (Yabancı Sinema)
22:45 Melek ve Şeytanlar (Yabancı Sinema)
01:30 Kaçan Kovalanır (Yerli Sinema)
02:45 Gelinim Mutfakta
05:20 Kavak Yelleri
ARKA SOKAKLAR BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?
Arka Sokaklar dizisi bu akşam ekranlarda olmayacak. Kanal D yayın akışı bilgisine göre 20 Ocak Cuma günü 'Melekler ve Şeytanlar' adlı yabancı sinema filmi ekranlarda olacak.
Konuyla ilgili açıklama yapan İlker İnanoğlu "Devam edeceğiz inşallah. Babamın sağlığıyla uğraşıyorduk. Kalça kemiği kırılmıştı. Şimdi eve geçti, sağlık durumu yavaş yavaş iyiye gittiği için devam edeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.
Dizinin yapım ekibinden yeni bir açıklama geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.