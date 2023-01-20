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    • Televizyon
    • 20.01.2023 15:57
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    • 20.01.2023 15:57
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    ARKA SOKAKLAR BU AKŞAM VAR MI, YOK MU? 20 Ocak Kanal D yayın akışı! Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman, açıklama geldi mi?

    Erler Film imzalı, ilk bölümü 31 Temmuz 2006 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Orhan Oğuz'un yaptığı, senaryosunu Ozan Yurdakul, Sinan Yurdakul ve Metin Arslan'ın yazdığı polisiye dizi Arka Sokaklar bir süredir ekranlarda yer almıyor. Büyük bir izleyici kitlesine sahip olan dizinin yeni bölüm tarihi merak ediliyor. Peki Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman, açıklama geldi mi? Arka Sokaklar bu akşam yok mu, neden yok?

    ARKA SOKAKLAR BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

    Kanal D'nin uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar 7 sezon yayınlandı. Yeni bölümleri merakla beklenen dizi bir kaç haftadır yayınlanmıyor. Konuya ilişkin açıklama var mı öğrenmek isteyenler internet arama motorlarında 'Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman, açıklama geldi mi?' şeklinde soruların yanıtlarını araştırıyor. İşte detaylar...

    20 OCAK 2023 KANAL D YAYIN AKIŞI!

    07:00 Sihirli Annem
    09:00 Neler Oluyor Hayatta?
    11:00 Hayat Şarkısı
    13:00 Gelinim Mutfakta

    16:00 Aşk ve Umut
    17:00 Hicran
    18:30 Kanal D Ana Haber
    20:00 Melek ve Şeytanlar (Yabancı Sinema)
    22:45 Melek ve Şeytanlar (Yabancı Sinema)
    01:30 Kaçan Kovalanır (Yerli Sinema)
    02:45 Gelinim Mutfakta
    05:20 Kavak Yelleri

    ARKA SOKAKLAR BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

    Arka Sokaklar dizisi bu akşam ekranlarda olmayacak. Kanal D yayın akışı bilgisine göre 20 Ocak Cuma günü 'Melekler ve Şeytanlar' adlı yabancı sinema filmi ekranlarda olacak.

    Konuyla ilgili açıklama yapan İlker İnanoğlu "Devam edeceğiz inşallah. Babamın sağlığıyla uğraşıyorduk. Kalça kemiği kırılmıştı. Şimdi eve geçti, sağlık durumu yavaş yavaş iyiye gittiği için devam edeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

    Dizinin yapım ekibinden yeni bir açıklama geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.
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    Haberler Televizyon ARKA SOKAKLAR BU AKŞAM VAR MI, YOK MU? 20 Ocak Kanal D yayın akışı! Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman, açıklama geldi mi?
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