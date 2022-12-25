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    • Televizyon
    • 25.12.2022 22:35
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    • 25.12.2022 22:42
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    1990 FIFA Dünya Kupası elemelerindeki bir maçta hangi takım kalecisi 1-0 yenik durumdayken eldivenin içine sakladığı jiletle kendisini yaralayıp başına fişek çarpmış numarası yapmıştır ve takımı sahadan çekilmiştir?

    ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de her hafta birbirinden heyecanlı anlar yaşanıyor. Kim Milyoner Olmak İster’in yeni bölümü izleyicileri yine ekran başına kilitledi ve sorulan sorular arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Yarışmada aktarılan soru ve cevaplarına takvim.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. 1990 FIFA Dünya Kupası elemelerindeki bir maçta hangi takım kalecisi 1-0 yenik durumdayken eldivenin içine sakladığı jiletle kendisini yaralayıp başına fişek çarpmış numarası yapmıştır ve takımı sahadan çekilmiştir? İşte cevabı....

    takvim.com.tr
    Kim Milyoner Olmak İster’de 50 binlik soru!

    1990 FIFA Dünya Kupası elemelerindeki bir maçta hangi takım kalecisi 1-0 yenik durumdayken eldivenin içine sakladığı jiletle kendisini yaralayıp başına fişek çarpmış numarası yapmıştır ve takımı sahadan çekilmiştir? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümünde sorulan soruların yanıtlarını izleyiciler tarafından da merak edildi. İşte izleyicilerin araştırdığı o sorunun şıkları ve doğru yanıtı...

    1990 FIFA Dünya Kupası elemelerindeki bir maçta hangi takım kalecisi 1-0 yenik durumdayken eldivenin içine sakladığı jiletle kendisini yaralayıp başına fişek çarpmış numarası yapmıştır ve takımı sahadan çekilmiştir?

    A- ROMANYA

    B- NİJERYA

    C- ŞİLİ

    D- KUZEY KORE

    CEVAP: C

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    Haberler Televizyon 1990 FIFA Dünya Kupası elemelerindeki bir maçta hangi takım kalecisi 1-0 yenik durumdayken eldivenin içine sakladığı jiletle kendisini yaralayıp başına fişek çarpmış numarası yapmıştır ve takımı sahadan çekilmiştir?
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