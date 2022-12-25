1990 FIFA Dünya Kupası elemelerindeki bir maçta hangi takım kalecisi 1-0 yenik durumdayken eldivenin içine sakladığı jiletle kendisini yaralayıp başına fişek çarpmış numarası yapmıştır ve takımı sahadan çekilmiştir? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümünde sorulan soruların yanıtlarını izleyiciler tarafından da merak edildi. İşte izleyicilerin araştırdığı o sorunun şıkları ve doğru yanıtı...

1990 FIFA Dünya Kupası elemelerindeki bir maçta hangi takım kalecisi 1-0 yenik durumdayken eldivenin içine sakladığı jiletle kendisini yaralayıp başına fişek çarpmış numarası yapmıştır ve takımı sahadan çekilmiştir?

A- ROMANYA

B- NİJERYA

C- ŞİLİ

D- KUZEY KORE

CEVAP: C