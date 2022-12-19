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    • Televizyon
    • 19.12.2022 14:01
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    • 19.12.2022 14:01
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    Show'un yeni dizisi Sipahi oyuncu kadrosu, konusu ve dizi karakterleri! Sipahi ne demek? Sipahi konusu nedir, oyuncuları kimler?

    Show TV'de ilk bölümüyle bu akşam yayınlanacak Sipahi dizisi, oyuncu kadrosu ve hikayesiyle büyük merak uyandırdı. Milli İstihbarat Teşkilatı'nı anlatan Sipahi dizisinin başrolünü Kaan Yıldırım ve Özge Gürel paylaşıyor. Peki Sipahi konusu nedir, oyuncuları kimler? Sipahi dizisi uyarlama mı, gerçek hikaye mi? Sipahi ne demek? İşte Show'un yeni dizisi Sipahi oyuncu kadrosu, konusu ve dizi karakterleri!

    takvim.com.tr
    Sipahi konusu nedir, oyuncuları kimler?

    Show TV'de ilk bölümüyle bu akşam yayınlanacak Sipahi dizisi, oyuncu kadrosu ve hikayesiyle büyük merak uyandırdı. Milli İstihbarat Teşkilatı'nı anlatan Sipahi dizisinin başrolünü Kaan Yıldırım ve Özge Gürel paylaşıyor. Peki Sipahi konusu nedir, oyuncuları kimler? Sipahi dizisi uyarlama mı, gerçek hikaye mi? Sipahi ne demek? İşte Show'un yeni dizisi Sipahi oyuncu kadrosu, konusu ve dizi karakterleri!

    SİPAHİ DİZİSİ KONUSU NE?

    Batı'nın karanlık güçlerinin desteklediği 'Manager' yapılanması, Türkiye için açık tehdit haline gelmiştir. Türkiye'de kaos yaratacak, halkı korku ve paniğe sevk edecek kanlı terör eylemleri gerçekleşmektedir.

    Türk ekonomisi çeşitli sınavlardan geçmekte, Metavarse, dark web, kripto iletişim sistemleri ve internet sistemleri üzerinden ülkenin en hassas noktaları siber saldırılara uğramaktadır.

    Bu karmaşık ve komplike düşman; ülke içindeki çok çeşitli grupları da aktif olarak kullanmaktadır. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Sipahileri, bu tehlikeyi fark eder ve süratle reaksiyon gösterir.

    SİPAHİ DİZİSİ OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ!

    Kaan Yıldırım - Korkut Ali Türkoğlu

    Özge Gürel - Canan Doğan

    Kerem Alışık - Yıldırım Zafer Bozok

    Sinan Tuzcu - Goran Losic

    Erkan Bektaş - Habtor Bin Said

    Çağdaş Onur Öztürk - Yusuf Çetin

    Başak Gümülcinelioğlu - Ezgi Sancak

        SİPAHİ NE DEMEK?

        Sipahi, Osmanlı döneminde tımar sahibi bir sınıf atlı askere verilen addır.

        SİPAHİ DİZİSİ NEREDE ÇEKİLDİ?

        Sipahi dizisinin ilk bölümü İstanbul, Gaziantep ve Almanya'da çekildi.
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        Haberler Televizyon Show'un yeni dizisi Sipahi oyuncu kadrosu, konusu ve dizi karakterleri! Sipahi ne demek? Sipahi konusu nedir, oyuncuları kimler?
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