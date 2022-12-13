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    • Televizyon
    • 13.12.2022 22:54
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    • 13.12.2022 22:54
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    Yalnız Kurt 30. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: "Yanlış tercihlerinin bedelini ödeyecekler"

    Kadrosunda Cihan Ünal (Davud), Hasan Denizyaran (Altay), Jessica May (Meryem), Murat Han (Doğan), Kürşat Alnıaçık (Viking) gibi isimlerin yer aldığı Yalnız Kurt 30. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Cuma akşamları milyonları ATV ekranlarına kilitleyen dizinin yeni bölüm fragmanı sosyal medyada büyük ses getirirken "Yanlış tercihlerinin bedelini ödeyecekler" sözleri dikkat çekti. İşte Yalnız Kurt 30. bölüm 2. fragmanı...

    takvim.com.tr
    Yanlış tercihlerinin bedelini ödeyecekler

    ATV'nin sevilen dizisi Yalnız Kurt 30. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Fragmandaki "Yanlış tercihlerinin bedelini ödeyecekler" şeklindeki sözler yeni bölüm öncesi heyecanı arttırdı.

    YALNIZ KURT 29. BÖLÜMDE NELER OLDU?
    Davut'un söylediklerinden sonra iyice kafası karışan Altay, görevi ve aşkı arasında kalır. Barış'ı ise belki yeni bir aşka yelken açtırmaya sebep olacak bir sürpriz beklemektedir.

    DAEŞli teröristler ise gençleri etkilemek için Cami'lere dadanırlar. Minnet Hoca ise onlara geçit vermemek için kıyasıya mücadele edecektir. Müstakim ve Ferdi de O'nu yalnız bırakmazlar.

    Halit'in yardımlarıyla akıl hastanesinden kaçan Haruncan'ın ailesi ve Meryem için hazırladığı büyük bir planı vardır. Haruncan bütün dengeleri değiştirecek bu hamlesi sonrasında Meryem'i de alıkoyacaktır.

        Meryem'in Karacabeyler'in evine gittiğini öğrenen Altay ise çılgına döner ve tek başına Meryem'i almak için Karacabeyler'in evine baskın yapar.

        YALNIZ KURT OYUNCULARI
        Cihan Ünal (Davud), Hasan Denizyaran (Altay), Jessica May (Meryem), Murat Han (Doğan), Kürşat Alnıaçık (Viking), Yaprak Medine (Mira), Hilmi Özçelik (Ahmet), Göktan Oktay Göztepe (Akif)
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        Haberler Televizyon Yalnız Kurt 30. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: "Yanlış tercihlerinin bedelini ödeyecekler"
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