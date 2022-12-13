Bir Küçük Gün Işığı’nda nefesler tutuldu: Elif yakalandı! Yeni bölüm fragmanı heyecanı arttırdı

Yapımını NGM'nin, yapımcılığını ise Nazlı Heptürk'ün üstlendiği "Bir Küçük Gün Işığı" dün gecenin en çok konuşulanları arasındaydı.

Nefes kesen bölümün ardından merakla beklenen yeni fragman da yayınlandı. Bir Küçük Gün Işığı 16. bölüm fragmanı yeni bölüm öncesi heyecanı arttırdı.

15. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Fırat her yerde Güneş ve Elif'i arar. Ona Fulya ve Alper de destek olur. İstanbul'da büyük kovalamaca başlar. Çünkü Dila boş durmaz önce polise haber verir. Sonra da başlarına ödül koyar.