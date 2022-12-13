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    • Televizyon
    • 13.12.2022 19:21
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    • 13.12.2022 19:21
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    Bir Küçük Gün Işığı’nda nefesler tutuldu: Elif yakalandı! Yeni bölüm fragmanı heyecanı arttırdı

    atv’nin ilgiyle takip edilen Bir Küçük Gün Işığı, geçtiğimiz akşam yeni bölümüyle ekranlara geldi. Sorgulayıcı hikâyesi ve güçlü kadrosu ile Pazartesi akşamının beğenilen yapımlarından oldu. Nefes kesen bölümün ardından merakla beklenen yeni fragman da yayınlandı. Bir Küçük Gün Işığı 16. bölüm fragmanı yeni bölüm öncesi heyecanı arttırdı. İşte başrollerinde Berk Oktay ile Seray Kaya’nın yer aldığı Bir Küçük Gün Işığı’nda yaşanan olaylar...

    takvim.com.tr
    Bir Küçük Gün Işığı’nda nefesler tutuldu: Elif yakalandı! Yeni bölüm fragmanı heyecanı arttırdı

    Yapımını NGM'nin, yapımcılığını ise Nazlı Heptürk'ün üstlendiği "Bir Küçük Gün Işığı" dün gecenin en çok konuşulanları arasındaydı.

    Nefes kesen bölümün ardından merakla beklenen yeni fragman da yayınlandı. Bir Küçük Gün Işığı 16. bölüm fragmanı yeni bölüm öncesi heyecanı arttırdı.

    15. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
    Fırat her yerde Güneş ve Elif'i arar. Ona Fulya ve Alper de destek olur. İstanbul'da büyük kovalamaca başlar. Çünkü Dila boş durmaz önce polise haber verir. Sonra da başlarına ödül koyar.

    Ümran ise basın toplantısı düzenler. Güneş ve Elif için çember daralırken Fulya yerlerini öğrenir. Ancak gemileri yakan Elif'i kimse geri döndürmeye ikna edemez.

    Alper, Fulya'ya verdiği sözü tutamaz ve Fırat'a yerlerini söyler ama ödülün peşine düşen otel görevlisi de ihbarda bulunur. Elif ve Güneş yine sokaklara düşer.

        Ancak ayağını inciten Güneş'le kaçmak kolay değildir. Bulaşıkçılık yaptıkları yere sığınırlar. Oranın sahibi Elif'e ahlaksız bir teklifte bulununca orada da kalamazlar.

        Güneş'in ateşi çıkınca Elif, Fırat'ı arar ve yardım ister. Fırat onları kurtarmaya gelirken peşinde polislerin olduğundan habersizdir.

        Fırat, Güneş'i hastaneye götürmek üzere davranırken polislerde Elif'i yakalar ve onu ihbar edenin genç adam olduğunu sanır.
            Savaş büyük!
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