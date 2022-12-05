Büyük Selçuklu bu akşam var mı yok mu neden yok? 5 Aralık 2022 TRT1 yayın akışı! Alparslan: Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?

Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin 37. bölümü bu akşam yayınlanacak mı yayınlanmayacak mı sorusu gündemde yer alıyor. Başrollerini Barış Arduç ve Kayra Zabcı'nın paylaştığı fenomen dizinin yeni bölüm tarihi duyuruldu. Peki Büyük Selçuklu bu akşam var mı yok mu neden yok? Alparslan: Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? 5 Aralık 2022 TRT1 yayın akışı haberimizde!
5 ARALIK 2022 PAZARTESİ TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:40 Benim Adım Melek
08:45 Bu Toprağın Sesi
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 Yeşil Deniz
17:00 Ana Haber
17:55 İddiaların Aksine
19:00 2022 Dünya Kupası Son 16 Karşılaşması Japonya-Hırvatistan
20:00 Gönül Dağı Özel
22:00 2022 Dünya Kupası Son 16 Karşılaşması Brezilya-Güney Kore
00:00 Alparslan: Büyük Selçuklu
02:55 Yeşil Deniz
05:10 Hayallerinin Peşinde