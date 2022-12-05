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    • 05.12.2022 18:01
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    • 05.12.2022 18:02
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    Büyük Selçuklu bu akşam var mı yok mu neden yok? 5 Aralık 2022 TRT1 yayın akışı! Alparslan: Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?

    Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin yeni bölümü merakla bekleniyor. Sevilen dizi 37. bölümüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Fragman geçtiğimiz günlerde yayınlanmıştı. Yeni bölüm tarihi açıklanan Büyük Selçuklu dizisinin 5 Aralık 2022 TRT1 yayın akışında olup olmadığı araştırılıyor. Peki Büyük Selçuklu bu akşam var mı yok mu neden yok? Alparslan: Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? İşte 5 Aralık 2022 TRT1 yayın akışı...

    Büyük Selçuklu bu akşam var mı yok mu neden yok?

    Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin 37. bölümü bu akşam yayınlanacak mı yayınlanmayacak mı sorusu gündemde yer alıyor. Başrollerini Barış Arduç ve Kayra Zabcı'nın paylaştığı fenomen dizinin yeni bölüm tarihi duyuruldu. Peki Büyük Selçuklu bu akşam var mı yok mu neden yok? Alparslan: Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? 5 Aralık 2022 TRT1 yayın akışı haberimizde!

    5 ARALIK 2022 PAZARTESİ TRT 1 YAYIN AKIŞI

    05:40 Benim Adım Melek
    08:45 Bu Toprağın Sesi
    10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
    13:15 Yeşil Deniz
    17:00 Ana Haber
    17:55 İddiaların Aksine
    19:00 2022 Dünya Kupası Son 16 Karşılaşması Japonya-Hırvatistan

    20:00 Gönül Dağı Özel
    22:00 2022 Dünya Kupası Son 16 Karşılaşması Brezilya-Güney Kore
    00:00 Alparslan: Büyük Selçuklu
    02:55 Yeşil Deniz
    05:10 Hayallerinin Peşinde

        ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK?

        TRT 1'in sevilen dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu bu akşam yayınlanmayacak. Yerine bu akşam Gönül Dağı özel bölümüyle saat 20:00'da izleyicisiyle buluşacak. Alparslan: Büyük Selçuklu'nun yeni bölümü ise12 Aralık Pazartesi günü saat 20:00'da ekrana gelecek.

        ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

        Alparslan, Abbasi Halifesinin karşısına çıkmış, Büveyhilerin Hacerülesved'in çalınan büyük parçasını ele geçirdiğini öğrenmişti. Vazifesi ise mübarek taşı onlar Fatımi Halifesine vermeden alıp Abbasi Halifesine getirmekti.

        Yaptığı tertiple Fatımi Halifesinin taşı teslim almak üzere Besasiri'ye gönderdiği elçi heyetinin yerine geçer. Besasiri Alparslan'ı tanımadığı için bunu farketmez. Alparslan, Besasiri kendisini fark etmeden taşı alabilecek mi? Besasiri bu durumu ne zaman fark edecek?

        Hacerülesved'i Kabe'ye tekrar yerleştirmek için Alparslan neler yapacak? Vaspurakan'daki boşluktan yararlanan Arslan Yusuf ihtilal hayalleri kurmuştu. Seferiye ve Buharalı komutanlar ile tertibini yapmış ve gece yarısı bütün ileri gelenleri öldürerek ilk ayaklanmayı başlatacaktı. Seferiye de kendisine Öke'yi ayırdığını söyleyerek onun yanına gitmişti. Seferiye ihtilale katılarak babasının yanında mı saf tuttu, yoksa başka bir planı mı var?

        Grigor, hem Süleyman'ın kaçışı hem de Alpagut'un casus olduğunu anlayamaması sebebiyle iyice bilenmiştir. Yınal'a artık güvenmemektedir. Arslan Yusuf'un, Vaspurakan'da yapacağı ihtilal üzerine o da harekete geçecektir. Grigor çok arzuladığı Vaspurakan'ı yeniden ele geçirebilecek mi?
        Alparslan hastalığının da şifası için Bağdat'a gidecek hem şifa bulacak hem de Hacerülesved'i Arslan Besasiri'den almaya çalışacaktır. Vaspurakan'da boşluktan yararlanmaya çalışan Arslan Yusuf ihtilal yapma derdindedir.

        Bu konuda kendisine yardımcı olmak için Buharalı komutanları çağırır. Seferiye bu durumda ne yapacak, babasının yanında mı karşısında mı duracak?
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        Haberler Televizyon Büyük Selçuklu bu akşam var mı yok mu neden yok? 5 Aralık 2022 TRT1 yayın akışı! Alparslan: Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?
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