Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Televizyon
    • 16.11.2022 21:22
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 16.11.2022 21:22
    ABONE OL

    Yalnız Kurt 26. bölüm 3. fragmanı yayınlandı: “Meryem, Yunanistan'dan isimlere ulaşmaya çalışıyor”

    Kadrosunda Cihan Ünal (Davud), Hasan Denizyaran (Altay), Jessica May (Meryem), Murat Han (Doğan), Kürşat Alnıaçık (Viking), Yaprak Medine (Mira) gibi başarılı isimlerin yer aldığı Yalnız Kurt 26. bölüm 3. fragmanı yayınlandı. Cuma akşamları ATV ekranlarında izleyici ile buluşan dizinin yeni bölüm fragmanına "Meryem, Yunanistan'dan isimlere ulaşmaya çalışıyor. Ben de elimdeki ipuçlarının peşinden gideceğim" sözleri damga vurdu. İşte Yalnız Kurt 26. bölüm 3. fragmanı...

    “Meryem, Yunanistan’dan isimlere ulaşmaya çalışıyor”

    ATV'nin sevilen dizisi Yalnız Kurt'un 26. bölüm 3. fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm öncesi heyeanı doruklara çıkaran fragman kısa sürede gündem oldu.

    YALNIZ KURT 25. BÖLÜMDE NELER OLDU?
    Halit'in kumpasıyla devlet nezdinde zor duruma düşen Altay vakit kaybetmeden teröristlerin isimlerini öğrenmek zorundadır. Doğan ve Yıldırım Timi de ayrı kollardan Altay'ı bu kumpastan kurtarmak için harekete geçeceklerdir.

    Doğan haberi yapanların peşine düşerken Minnet ve Barış da füzeleri ateşlemek için eğitilen teröristlerin isimlerini bulmak için sahte pasaport şebekesine çökeceklerdir. Barış ve Minnet hiç beklemedikleri bir tuzakla karşı karşıya kalırlar.

    Konsülün gündeminde ise Türk-Yunan savaşı dışında yeni bir mesele vardır: Türkiye'nin Rusya'nın KKTC'yi tanıması için yaptığı hamle.

        Meryem de Altay'ın uğradığı bu haksızlık karşısında sessiz kalmaz. O'na yardım edecektir. Altay'ın vakıfta aradığı isim listesini vermeyi kabul eder. Meryem'in bu hamlesinden sonra Altay bir kaçak durumuna düşmektense gidip Emniyet'e teslim olur.

        Altay gözaltına alındığında ise beklemediği bir misafiri vardır: Amcası Halit Yıldırım... Halit Yıldırım, Altay'a bir teklifle gelmiştir.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        HangiKredi
        Haberler Televizyon Yalnız Kurt 26. bölüm 3. fragmanı yayınlandı: “Meryem, Yunanistan'dan isimlere ulaşmaya çalışıyor”
            SON DAKİKA