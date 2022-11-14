Elif, Güneş için savaşıyor! Bir Küçük Gün Işığı 12. bölüm fragmanı yayınlandı: "Ben doğurmadım ama o benim kızım!"

Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi Bir Küçük Gün Işığı, nefes kesen bir bölümle ATV ekranlarında izleyici ile buluştu.
Başrollerinde Seray Kaya ile Berk Oktay'ın yer aldığı dizinin yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Bir Küçük Gün Işığı 12. bölüm fragmanına Elif'in "Ben doğurmadım ama o benim kızım!" sözleri damga vurdu.
11. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Ümran, Dila'nın bir kızı olduğunu öğrenmiştir. Mehveş, Güneş'in artık Dila'yla birlikte olacağını düşünüp heveslenirken Dila, Ümran'ın bu konuda ne yapacağını gergin bir şekilde izler.
Ümran, Güneş konusunda ne yapacağına karar vermeye çalışırken Elif'le ilgili Fırat'a karşı kullanabileceği çok önemli bir bilgi edinir.