Elif, Güneş için savaşıyor! Bir Küçük Gün Işığı 12. bölüm fragmanı yayınlandı: "Ben doğurmadım ama o benim kızım!"

Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi Bir Küçük Gün Işığı, nefes kesen bir bölümle ATV ekranlarında izleyici ile buluştu.

Başrollerinde Seray Kaya ile Berk Oktay'ın yer aldığı dizinin yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Bir Küçük Gün Işığı 12. bölüm fragmanına Elif'in "Ben doğurmadım ama o benim kızım!" sözleri damga vurdu.