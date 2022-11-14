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    • Televizyon
    • 15.11.2022 00:16
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    • 15.11.2022 00:16
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    Elif, Güneş için savaşıyor! Bir Küçük Gün Işığı 12. bölüm fragmanı yayınlandı: "Ben doğurmadım ama o benim kızım!"

    ATV ekranlarının sevilen dizisi Bir Küçük Gün Işığı’nın merakla beklenen 12. bölüm fragmanı yayınlandı. Söz konusu fragmanda; Dila, kızı Güneş’i geri almak için dava açmaya hazırlanırken Elif gözyaşlarına boğuldu. Elif’in "Ben doğurmadım ama o benim kızım!" sözleri ise fragmana damga vurdu. İşte başrollerinde Seray Kaya ile Berk Oktay’ın yer aldığı Bir Küçük Gün Işığı 12. bölüm fragmanı...

    Ben doğurmadım ama o benim kızım!

    Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi Bir Küçük Gün Işığı, nefes kesen bir bölümle ATV ekranlarında izleyici ile buluştu.

    Başrollerinde Seray Kaya ile Berk Oktay'ın yer aldığı dizinin yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Bir Küçük Gün Işığı 12. bölüm fragmanına Elif'in "Ben doğurmadım ama o benim kızım!" sözleri damga vurdu.

    11. BÖLÜMDE NELER OLDU?
    Ümran, Dila'nın bir kızı olduğunu öğrenmiştir. Mehveş, Güneş'in artık Dila'yla birlikte olacağını düşünüp heveslenirken Dila, Ümran'ın bu konuda ne yapacağını gergin bir şekilde izler.

    Ümran, Güneş konusunda ne yapacağına karar vermeye çalışırken Elif'le ilgili Fırat'a karşı kullanabileceği çok önemli bir bilgi edinir.

        Bu sırada Alper ve Fulya yeni bir ilişkiye yelken açar. Sude, Alper'in ilgisini yönlendirme gücünü kaybetmek istemez, Fulya'nın yoluna çıkar.

        Ümran, Fırat'ı, Elif'ten ayırmak için her şeyi göze almıştır. Elif'in, Dila'yı öğrenmesi artık an meselesidir.

        Yürekleri ısıtan anlatımı ve kalplere dokunan hikayesi ile "Bir Küçük Gün Işığı" yeni bölümleriyle Pazartesi akşamları atv'de.
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