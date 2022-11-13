Hangisi TDK sözlüklerinde tanımı olan bir ifade değildir? sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Pazar akşamları saat 20.00'de ATV'de Kenan İmirzalıoğlu sunumuyla ekranlara gelen programda sorulan her soru merak konusu oluyor. Peki, bu sorunun yanıtı nedir? İşte milyonların merak ettiği sorunun yanıtı...

MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

Soru: Hangisi TDK sözlüklerinde tanımı olan bir ifade değildir?

A: Yıldızları barışmamak

B: Perileri bağdaşmak

C: Kafası uyuşmak

D: Gönlü çelinmek

CEVAP: C