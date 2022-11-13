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    • Televizyon
    • 13.11.2022 22:40
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    • 13.11.2022 22:58
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    Hangisi TDK sözlüklerinde tanımı olan bir ifade değildir?

    Hangisi TDK sözlüklerinde tanımı olan bir ifade değildir? sorusu hakkındaki araştırmalar arama motorları üzerinde yoğunluk kazandı. Kim Milyoner Olmak İster seyircileri Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya yöneltilen bu sorunun yanıtı heyecanla araştırıyor. İşte çok konuşulan soru, şıkları ve cevabı...

    takvim.com.tr
    Hangisi TDK sözlüklerinde tanımı olan bir ifade değildir?

    Hangisi TDK sözlüklerinde tanımı olan bir ifade değildir? sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Pazar akşamları saat 20.00'de ATV'de Kenan İmirzalıoğlu sunumuyla ekranlara gelen programda sorulan her soru merak konusu oluyor. Peki, bu sorunun yanıtı nedir? İşte milyonların merak ettiği sorunun yanıtı...

    MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

    Soru: Hangisi TDK sözlüklerinde tanımı olan bir ifade değildir?

    A: Yıldızları barışmamak

    B: Perileri bağdaşmak

    C: Kafası uyuşmak

    D: Gönlü çelinmek

    CEVAP: C

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