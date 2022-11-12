Hattuç ve Halis Ağa’nın çocukları ortaya çıktı! Kimsenin aklının ucundan geçmezdi! Abidin gerçeği... Yalı Çapkını'nda meğer ne sırlar varmış!

YALI ÇAPKINI 8. BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Star'ın taze dizisi Yalı Çapkını 8. bölümüyle sosyal medyayı salladı. Suna'nın Ferit'i öpmesi işleri iyice tuz buz etti. Kazım Ağa her şeyi öğrenince Suna'yı apar topar evlendirmek istiyor. Suna ise tanımadığı kendisinden büyük biriyle evlenmek istemiyor. Hal böyle olunca Seyran'dan yardım dileniyor. Seyran ise her zamanki gibi ablası için kendisini feda ediyor.

Ferit'e yalvaran Seyran çok zor durumda kalıyor. Ferit yardım edeceğini ancak karşısında çocuk sahibi olmak istediğini söylüyor. Seyran şimdi ne yapacak?