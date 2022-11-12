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    • Televizyon
    • 12.11.2022 12:18
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    • 12.11.2022 12:18
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    Hattuç ve Halis Ağa’nın çocukları ortaya çıktı! Kimsenin aklının ucundan geçmezdi! Abidin gerçeği... Yalı Çapkını'nda meğer ne sırlar varmış!

    Gülseren Budayıcıoğlu'nun imzasını taşıyan Yalı Çapkını dizisi yeni bölümüyle bu akşam Star'da yayınlanacak. Yeni sezonun iddialı yapımları arasında ilk sıralarda yer alan dizi ile ilgili ortaya çıkan yeni detaylar kan donduran cinsten.

    Yalı Çapkını’nda meğer ne sırlar varmış!

    Yalı Çapkını'nda sırlar bir bir ifşa oluyor. Gözler Korhan ailesindeki ilişkilere çevrilmişken meğer Hattuç ve Halis Ağa zamanında işi pişirmiş! Star'ın fenomen dizisi Yalı Çapkını 8. bölümüyle 11 Kasım Cuma günü ekrana geliyor. Ferit ile Seyran arasındaki çekişme devam ederken, Suna'nın son hamlesi herkesi darma duman etti. Kazım Ağa Suna'yı evlendirmek istiyor. Suna Seyran'dan medet umarken, Seyran ise Ferit'ten yardım istiyor. Peki yeni bölümler neler olacak? Abidin gerçeği herkesi şoke etti. İşte detaylar...

    YALI ÇAPKINI 8. BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

    Star'ın taze dizisi Yalı Çapkını 8. bölümüyle sosyal medyayı salladı. Suna'nın Ferit'i öpmesi işleri iyice tuz buz etti. Kazım Ağa her şeyi öğrenince Suna'yı apar topar evlendirmek istiyor. Suna ise tanımadığı kendisinden büyük biriyle evlenmek istemiyor. Hal böyle olunca Seyran'dan yardım dileniyor. Seyran ise her zamanki gibi ablası için kendisini feda ediyor.

    Ferit'e yalvaran Seyran çok zor durumda kalıyor. Ferit yardım edeceğini ancak karşısında çocuk sahibi olmak istediğini söylüyor. Seyran şimdi ne yapacak?

    YALI ÇAPKINI 9. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

    Yalı Çapkını 9. bölüm fragmanı yayınlandı.

    HATTUÇ HALA İLE HALİS AĞA'NIN ÇOCUĞU MU VAR?

    Dizide Ferit'in yanında koruma olarak bulunan Abi yani Abidin'in gerçek babası kim? Dizide Ferit'in sürekli yanında olan Abidin, aynı zamanda Ferit'in hep arkasını topluyor. Geçtiğimiz bölümde Seyran'ın ablası Suna'ya ufaktan aşık olduğunu gösteren Abidin karakteri yüzleri gülümsetmişti.

    YALI ÇAPKINI FRAGMANI İZLE 🎬 9. bölüm 1. tanıtım videosu 📺

        Suna'nın "Keşke hiç gitmesek İstanbul'dan" sözlerine karşılık olarak; "Keşke hiç gitmeseniz" açıklamasında bulunan Abidin, herkesi şaşırtmıştı ama asıl şok Abidin'in babasıyla birlikte yaşandı.

        ABİDİN'İN BABASI KİM?

        Yalı Çapkını dizisi hakkında sosyal medyada yapılan yorumlar yoğun ilgi görüyor. Abidin'in Yalı Çapkını dizisinin afişinde koltukta oturmasını öne alarak; "Abidin kesinlikle Hattuç ve Halis Ağa'nın çocuğu" yorumunda bulunuldu.

        Hattuç ve Halis'in yıllar önce yasak bir aşk yaşayabileceğini öne sürüldü. Abidin'i yanlarına alan Halis Ağa'nın Abidin'e olan tavırları ise gözlerden kaçmadı!

        Dizinin ilerleyen bölümlerinde sırların açığa çıkacağı ve Halis Ağa'nın yasak aşkından olan çocuğu Abidin'in Korhan ailesini dağıtacağı iddia edildi. Cuma akşamı ekranlara gelecek olan Yalı Çapkını dizisinde nelerin yaşanacağı ise henüz bilinmiyor.
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        Haberler Televizyon Hattuç ve Halis Ağa’nın çocukları ortaya çıktı! Kimsenin aklının ucundan geçmezdi! Abidin gerçeği... Yalı Çapkını'nda meğer ne sırlar varmış!
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