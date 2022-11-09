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    • Televizyon
    • 09.11.2022 18:07
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    • 09.11.2022 18:07
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    Ben Bu Cihana Sığmazam’ yine zirvede! Cezayir ve ekibi baskın yedi!

    Ekranların yeni gözdesi ‘Ben Bu Cihana Sığmazam’, heyecan dolu sekizinci bölümünü geride bırakırken reytinglerin ve sosyal medyanın da zirvesinde yer aldı. Salı akşamları milyonları ATV ekranlarına kilitleyen sizinin son bölümüne ise Cezayir ve ekibinin baskın yerdiği anlar damga vurdu. İşte başrolünde Oktay Kaynarca’nın yer aldığı Ben Bu Cihana Sığmazam’ın son bölümünde yaşananlar...

    Cezayir ve ekibi baskın yedi!

    "BBCS" sekizinci bölümüyle, Tüm Kişiler'de %6,30 izlenme oranı ve %16,36 izlenme payı alarak birinci sırada yer aldı. Ben Bu Cihana Sığmazam'ın sekizinci bölüm etiketi #BBCS bölüm başladıktan kısa bir süre sonra Twitter Türkiye Trending Topics listesine zirveden giriş yaptı!

    CEZAYİR VE EKİBİ BASKIN YEDİ!
    Cezayir, Sabit'in olası bir intikam saldırısına karşı hem Leyla hem de Firuze'nin yaşadığı evlerde olağanüstü önlemler almak zorunda kaldı ve her noktaya koruma adamları koydu.

    Cezayir, tüm ailesini toplayarak bundan sonra bir süre dışarı çıkmamaları gerektiğini ve tedbirli olmaları gerektiğini söyledi ve bu da ailede huzursuzluğa yol açtı. Cezayir korumaları arttırdı.

        Leyla, Cezayir'e artık hangi kimliğini kullanacağına karar vermesi gerektiğini sert bir dille söyledi ve uyardı.

        Cezayir, 17 sene önce İstanbul'da kurduğu düzeni tekrar hayata geçirmek için harekete geçti ve buna da illegal alemin kara parasını aklama işini yapan Mişon'la başladı ve mekanını bastı.

        Cezayir'den intikam almak için fırsat kollayan Sabit, hiç kimsenin tahmin etmediği bir anda saldırıya geçti.
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