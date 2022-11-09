Ben Bu Cihana Sığmazam’ yine zirvede! Cezayir ve ekibi baskın yedi!

"BBCS" sekizinci bölümüyle, Tüm Kişiler'de %6,30 izlenme oranı ve %16,36 izlenme payı alarak birinci sırada yer aldı. Ben Bu Cihana Sığmazam'ın sekizinci bölüm etiketi #BBCS bölüm başladıktan kısa bir süre sonra Twitter Türkiye Trending Topics listesine zirveden giriş yaptı!
CEZAYİR VE EKİBİ BASKIN YEDİ!
Cezayir, Sabit'in olası bir intikam saldırısına karşı hem Leyla hem de Firuze'nin yaşadığı evlerde olağanüstü önlemler almak zorunda kaldı ve her noktaya koruma adamları koydu.
Cezayir, tüm ailesini toplayarak bundan sonra bir süre dışarı çıkmamaları gerektiğini ve tedbirli olmaları gerektiğini söyledi ve bu da ailede huzursuzluğa yol açtı. Cezayir korumaları arttırdı.