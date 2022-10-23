Ben Bu Cihana Sığmazam 6. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: "Cezayir bu kez kuracağımız tuzaktan asla kurtulamamalı!"

CANNES'DA EN İYİ DRAMA LİSTESİNDEKİ TEK TÜRK DİZİ

Güzel Adamlar Medya (GAM) yapımı atv dizisi "Ben Bu Cihana Sığmazam" Cannes'da gerçekleştirilen Mipcom 2022 Fuarı'nda "yılın en iyi ve trend draması" olarak anons edildi!

Dünyanın en büyük içerik fuarı Mipcom 2022'de her yıl The Wit adlı araştırma kurumu tarafından lanse edilen Fresh TV Fiction listesinde atv'nin bu sezon yayına başlayan "Ben Bu Cihana Sığmazam" dizisi, listedeki tek Türk dizisi olarak yerini aldı.