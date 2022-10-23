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    • Televizyon
    • 23.10.2022 18:20
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    • 23.10.2022 18:20
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    Ben Bu Cihana Sığmazam 6. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: "Cezayir bu kez kuracağımız tuzaktan asla kurtulamamalı!"

    Başrolünde Oktay Kaynarca’nın yer aldığı Ben Bu Cihana Sığmazam 6. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Salı akşamları milyonları ATV ekranına kilitleyen Ben Bu Cihana Sığmazam’ın yeni bölüm fragmanına "Cezayir bu kez kuracağımız tuzaktan asla kurtulamamalı!" sözleri damga vurdu. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam 6. bölüm 2. fragmanı...

    Cezayir bu kez kuracağımız tuzaktan asla kurtulamamalı!

    Salı akşamlarının vazgeçilmezi Ben Bu Cihana Sığmazam 6. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.

    Yeni bölüm fragmanına "Cezayir bu kez kuracağımız tuzaktan asla kurtulamamalı!" sözleri damga vurdu.

    CANNES'DA EN İYİ DRAMA LİSTESİNDEKİ TEK TÜRK DİZİ
    Güzel Adamlar Medya (GAM) yapımı atv dizisi "Ben Bu Cihana Sığmazam" Cannes'da gerçekleştirilen Mipcom 2022 Fuarı'nda "yılın en iyi ve trend draması" olarak anons edildi!

    Dünyanın en büyük içerik fuarı Mipcom 2022'de her yıl The Wit adlı araştırma kurumu tarafından lanse edilen Fresh TV Fiction listesinde atv'nin bu sezon yayına başlayan "Ben Bu Cihana Sığmazam" dizisi, listedeki tek Türk dizisi olarak yerini aldı.

    BEN BU CİHANA SIĞMAZAM'A BÜYÜK ONUR
    Dünyanın dört bir yanından televizyon kanalları, yapımcılar ve içerik üreten şirketleri buluşturan Mipcom Fuarı'nın gerçekleştiği Cannes'da, dünyanın en önemli starlarını ağırlayan Palais des Festivals et des Congrès'in Grand Auditorium salonunu dolduran 1000'i aşkın davetli dün "Ben Bu Cihana Sığmazam"ın anons edilişine tanıklık etti.

        Yapımını Güzel Adamlar Medya'nın üstlendiği, Oktay Kaynarca ile Onur Tan'ın proje tasarım ve genel hikâyesine imza attığı Ben Bu Cihana Sığmazam'ın başrollerini Oktay Kaynarca, Ebru Özkan Saban ve Pelin Akil paylaşıyor.

        atv DİZİLERİ BU LİSTENİN MÜDAVİMİ
        Daha önceki senelerde ise yine atv dizileri bu listeye girmeye hak kazanmıştı. Nisan 2018'de Sen Anlat Karadeniz, Ekim 2018'de ise Bir Zamanlar Çukurova Türkiye'den seçilen tek dizilerdi.
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        Haberler Televizyon Ben Bu Cihana Sığmazam 6. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: "Cezayir bu kez kuracağımız tuzaktan asla kurtulamamalı!"
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