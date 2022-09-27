Yeni sezon ilk tanıtım! Yalnız Kurt 21. bölüm fragmanı yayınlandı: "Bundan sonra ayrı ana babalardan kardeşlerimle beraberim!"

Cihan Ünal'ın Davud, Hasan Denizyaran'ın ise Altay karakteriyle izleyici karşısına çıktığı Yalnız Kurt'un yeni sezon ilk tanıtımı yayınlandı.
Yalnız Kurt 21. bölüm fragmanına Altay'ın "Bundan sonra ayrı ana babalardan kardeşlerimle, can yoldaşlarımla beraberim!" sözleri damga vurdu.
YALNIZ KURT 20. BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?
Topal'ın, Sare ve Ela'yı kaçırarak tuzağa düşürdüğü Altay, vurularak düştüğü uçurumdan kurtulur. Mira yaralanmış, Sare ve Ela ise hala rehin haldedir. Altay, Topal'ın onlara zarar vermesini engellemek için elini çabuk tutmak zorundadır.
Viking, Kuzey Irak cezaevlerinde devlet tarafından diplomasi ile kurtarılmayı beklerken sürpriz bir ziyaretçisi gelir. Bu sürpriz ismin Viking'i cezaevinden kurtarmak için şartlı bir teklifi vardır. Viking bu şartı kabul etmek zorunda kalsa da mevcut durumu avantaja dönüştürecek planları da hazırdır.