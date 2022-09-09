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    • Televizyon
    • 09.09.2022 22:03
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    • 09.09.2022 22:23
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    Ben Bu Cihana Sığmazam 3. fragman yayınlandı! "Bir imprator ölecekse, tahtında ölmelidir!" O tarihte ekranları sallayacak! İşte çıkış tarihi...

    Oktay Kaynarca’nın yeni dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın çekimleri tüm hızıyla sürüyor. Son olarak heyecanla beklenen dizi hakkında araştırmalar hızlandı. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi 3 fragmanı yayınlandı mı? Ben Bu Cihana Sığmazam çıkış tarihi ne zaman? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Ben Bu Cihana Sığmazam 3. fragman yayınlandı!

    Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi için geri sayım heyecanı devam ediyor. ATV'nin yeni dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın üçüncü tanıtımı yayınlandı.

    BEN BU CİHANA SIĞMAZAM NE ZAMAN BAŞLIYOR?

    Ben Bu Cihana Sığmazam ilk bölüm 20 Eylül Salı 20.00'de atv'de.

    Ben Bu Cihana Sığmazam 3. fragman yayınlandı | VİDEO

    BEN BU CİHANA SIĞMAZAM DİZİSİ KONUSU

    Köklü ve güçlü bir aileden gelen Cezayir Türk, devleti için çalışan ve bir sabotaja kurban giden ağabeyinin intikamını alır. Devletin bekası ve ailesinin güvenliği için öldü gösterilerek yeni bir hayata başlar. Cezayir Türk, yurtdışında devam eden operasyonlarda bir yaralanma sonucu sınır tanımayan doktorlardan Firuze ile tanışır. Her ne kadar eşini ve ailesini özlese de onlara bir daha dönemeyeceğini bilmektedir. Firuze'ye aşık olup yeniden bir aile kuran Cezayir, bir süre sonra deşifre olur ve tekrardan hayata, İstanbul'a dönmek zorunda kalır. Fakat bu gelişmelerden ne yeni ailesinin ne de yıllardır onu özleyen ve mezarında dua eden ailesinin haberi vardır. Emanet ederek geride bıraktığı İstanbul ise bambaşka bir İstanbul olarak karşısına çıkacaktır.

        BEN BU CİHANA SIĞMAZAM DİZİSİ OYUNCULARI

        Ben Bu Cihana Sığmazam oyuncuları arasında Oktay Kaynarca (Cezayir), Ebru Özkan Saban (Leyla), Pelin Akil (Firuze), Ali Seçkiner Alıcı (Kurban Baba), Hakan Karahan (Dumrul), Erkan Sever (Orhan), Ragıp Savaş (Atakan), Gülenay Kalkan Ünlüoğlu (Elmas), Eren Vurdem (Azamet), Aslı Sevi (Azade), Kerem Kupacı (Ethem), Ziya Kürküt (Bekir)

        Pelin Uluksar (Süheyla), Mina Derman (Suna), Batuhan Sezer (Ömer Asaf), , Değer Alp (Canan), Başak Kıvılcım Ertanoğlu (Zühre), Burcu Binici (Meltem), Ömer Kurt (Kerim), Mert Kırlak (George Bagnall), Ahmet Yıldırım (Cafer), Tanıl Yöntem (Canberk), Doruk Öztürk (Şamil), Osman Albayrak (Beyler Divanı Azer), Melisa Duru Ünal (Mercan), Aylar Melayeva (Sevim), Hanbey Oğuzhan Çoban (Besim) ve Işıl Yücesoy (Gülendam) yer alıyor.

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        Haberler Televizyon Ben Bu Cihana Sığmazam 3. fragman yayınlandı! "Bir imprator ölecekse, tahtında ölmelidir!" O tarihte ekranları sallayacak! İşte çıkış tarihi...
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