Ortalık karıştı! Gül Masalı 7. bölüm fragmanı yayınlandı: "Ne duyarsan duy, kendini üzmeyeceksin!"

Pazar akşamları milyonları atv ekranlarına kilitleyen Gül Masalı'nın 7. bölüm fragmanı yayınlandı. Nefes kesen fragman "Ne duyarsan duy, kendini üzmeyeceksin!" sözleri damga vurdu.
GÜL MASALI 6. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Arda'nın Toprak'a, Ece'nin de Gonca'ya meydan okumasıyla birlikte olaylar farklı bir boyuta taşınır.
Arda, Ece ve Canan'la iş birliği yapmaya karar verirken, Toprak ve Tahir arasında da bir yüzleşme yaşanır.
Gonca, kendisini istemeyenlere rağmen projesini hayata geçirebilmek için hazırlıklara başlar. Isparta'daki çalışan kadınların Atabeyler tarafından uğradığı haksızlıklara yakından tanıklık eder.