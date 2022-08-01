Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Televizyon
    • 01.08.2022 22:44
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 01.08.2022 22:44
    ABONE OL

    Ortalık karıştı! Gül Masalı 7. bölüm fragmanı yayınlandı: "Ne duyarsan duy, kendini üzmeyeceksin!"

    Başrollerinde Gülper Özdemir ve Erdem Kaynarca’nın üstlendiği, atv’nin sevilen dizisi Gül Masalı, yayınlanan 6. bölümüyle büyük beğeni topladı. Nefes kesen bölümün ardından merakla beklenen fragmanda yayınlandı. Gül Masalı 7. bölüm fragmanına "Ne duyarsan duy, kendini üzmeyeceksin!" sözleri damga vurdu. İşte Gül Masalı 7. bölüm fragmanı...

    Ne duyarsan duy, kendini üzmeyeceksin!

    Pazar akşamları milyonları atv ekranlarına kilitleyen Gül Masalı'nın 7. bölüm fragmanı yayınlandı. Nefes kesen fragman "Ne duyarsan duy, kendini üzmeyeceksin!" sözleri damga vurdu.

    GÜL MASALI 6. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
    Arda'nın Toprak'a, Ece'nin de Gonca'ya meydan okumasıyla birlikte olaylar farklı bir boyuta taşınır.

    Arda, Ece ve Canan'la iş birliği yapmaya karar verirken, Toprak ve Tahir arasında da bir yüzleşme yaşanır.

    Gonca, kendisini istemeyenlere rağmen projesini hayata geçirebilmek için hazırlıklara başlar. Isparta'daki çalışan kadınların Atabeyler tarafından uğradığı haksızlıklara yakından tanıklık eder.

        Gonca'nın kooperatif kuracağını, yıllardır işleyen düzeni değiştireceğini öğrenen Rıfat, buna engel olmak için elinden geleni yapmaya kararlıdır.

        Toprak'la Gonca aşkı ve işlerin bozulduğuna dair halk arasında yayılan dedikodular yüzünden zor günler geçiren Atabeyler, üzerlerindeki kara bulutları dağıtmak için görkemli bir davet verirler.

        O gece her şey yolunda giderken aniden gelen davetsiz bir misafir, adeta kendi vicdanları önünde suçlu olan insanlar için yaklaşan hesap gününün habercisi gibidir.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Başkan Erdoğan’dan ilk defa evleneceklere müjde!
        Haberler Televizyon Ortalık karıştı! Gül Masalı 7. bölüm fragmanı yayınlandı: "Ne duyarsan duy, kendini üzmeyeceksin!"
            SON DAKİKA