Karabayır Lisesi nerede? Gelsin Hayat Bildiği Gibi nerede çekiliyor? Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi konusu, oyuncuları ve karakterleri...

Başrollerini Ertan Saban, Özge Özberk, Nilsu Berfin Aktaş, Mustafa Açılan gibi isimlerin paylaştığı Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi bu akşam yeni bölümüyle Show TV ekranlarında yayınlanacak. BKM imzalı dizinin yönetmenliğini Altan Dönmez üstlenirken, senaryosunu Gani Müjde kaleme alıyor. Peki Gelsin Hayat Bildiği Gibi nerede çekiliyor, Karabayır Lisesi nerede? Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi konusu, oyuncuları ve karakterleri...
GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?
Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin çekimleri İstanbul'da geçrekleştiriliyor. Çekimler özellikle Galata ve Beşiktaş gibi semtlerinde yoğunlaşıyor. Dizide Karabayır Lisesi olarak geçen okul hakkında ise bir bilgi bulunmuyor.
GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ
Ertan Saban – Sadi Payaslı
Özge Özberk – Derya
Devrim Özkan – Songül
Nilsu Berfin Aktaş – Gizem
Mustafa Açılan – Araz
Özgü Delikanlı – Mert
Ayşe Kırca – Yeliz
Sanem Babi – Aylin
Onur Özer – Zülfikar
Rojbin Erden – Melek