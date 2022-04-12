Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Televizyon
    • 12.04.2022 20:10
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 12.04.2022 20:10
    ABONE OL

    Aslıhan Gürbüz Masumlar Apartmanı dizisinde ayrıldı mı, neden ayrıldı? Masumlar Apartmanı Ceylan öldü mü?

    Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar ve Aslıhan Gürbüz'ün başrollerinde yer aldığı Masumlar Apartmanı dizisi bu akşamki bölümüyle heyecan dolu anlar yaşattı. Safiye, Han ve Gülben kardeşlerin yaşam öyküsünün anlatıldığı dizide gene gözyaşları sel oldu. Farah Zeynep Abdullah'ın diziden ayrılmasıyla yerine gelen Aslıhan Gürbüz son bölgede alkış yağmuruna tutuldu. Canlandırdığı Ceylan karakteriyle büyük beğeni toplayan başarılı oyuncunun diziden ayrılıp ayrılmayacağı merak ediliyor. Ceylan'ın trafik kazası geçirmesi bir çok soruyu da gündeme taşıdı. Peki Masumlar Apartmanı Ceylan öldü mü? Aslıhan Gürbüz Masumlar Apartmanı dizisinden ayrıldı mı, niçin ayrıldı?

    takvim.com.tr
    Masumlar Apartmanı Ceylan öldü mü?

    TRT 1 ekranlarının ilgi ile izlenen dizisi Masumlar Apartmanı'nda gözyaşları sel oldu. İnci karakterinin trafik kazasında ölmesi Han'ı derin bir bunalıma sürüklemişti. Ceylan ile yeniden doğan Han bu kez toparlanamayacak. Ceylan'ın sonu da İnci'ninki gibi oldu. Aslıhan Gürbüz'ün canlandırdığı Ceylan karakterinin trafik kazası geçirmesi sonrası izleyiciler Gürbüz'ün diziden ayrılıp ayrılmayacağını, Ceylan'ın ölüp ölmediğini araştırmaya başladı. Peki Masumlar Apartmanı Ceylan öldü mü? Aslıhan Gürbüz Masumlar Apartmanı dizisinde ayrıldı mı, neden ayrıldı?

    MASUMLAR APARTMANI CEYLAN ÖLDÜ MÜ?

    Masumlar Apartmanı dizisi 65. bölümüyle yine ilgi odağı oldu.

    Aslıhan Gürbüz'ün hayat verdiği Ceylan karakterinin trafik kazası geçirmesi akıllara İnci'yi getirdi. Han'ın eski eşi İnci de trafik kazası sonrası karnındaki bebeği ile hayatını kaybetmişti.

    65. bölümde Ceylan'ın da kaza geçirdiği görülüyor. Han'ın koşarak yanına gitmesi ve Ceylan'ı kucaklayıp araçtan çıkarması duygu dolu anlara sebep oldu. Ancak Ceylan'ın ölüp ölmediği henüz bilinmiyor. Detaylar yeni bölümün ekrana gelmesiyle netlik kazanacak.

    ASLIHAN GÜRBÜZ MASUMLAR APARTMANI DİZİSİNDEN AYRILDI MI, NEDEN AYRILDI?

    Masumlar Apartmanı'nın Ceylan Ongun'u Aslıhan Gürbüz geçtiğimiz Kasım ayında dizide dahil olmuştu.

    Han'ın gizemli eski nişanlısı Ceylan karakterini canlandıran Gürbüz oyunculuğu ile beğeni toplamıştı. 65. bölümde senaryo gereği kaza geçiren Ceylan'ın son akıbeti henüz bilinmiyor. Aslıhan Gürbüz'ün de diziden ayrılıp ayrılmayacağı yeni bölümde ortaya çıkacak.

        ASLIHAN GÜRBÜZ KİMDİR?

        Gürbüz, 16 Şubat 1983 tarihinde Çanakkale'de dünyaya geldi. Ayhan adında bir kardeşi vardır.

        Küçük yaşlarda ailesiyle İstanbul'dan İnegöl'e taşındı; ilk, orta ve lise öğrenimini burada tamamladı. Meslek lisesinde bilgisayarlı muhasebe okuduktan sonra Konya Selçuk Üniversitesi Konservatuvar Tiyatro Bölümünden birincilikle mezun oldu.

        Senaryosu Meral Okay tarafından yazılan Bir Bulut Olsam dizisiyle adını duyurdu. Yahşi Cazibe dizisinde Azerbaycanlı karakter "Cazibe Abbasova"'yı canlandırdı. Zeytin Tepesi dizisinde Deniz, Muhteşem Yüzyıl: Kösemde ise Halime Sultan karakterini canlandırdı.

        Ufak Tefek Cinayetler dizisinde başrol karakterlerinden "Merve Aksak"'ı canlandırdı.Masumlar Apartmanı dizisinde başrol karakterlerinden "Ceylan Ongun"'u canlandırdı.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        New York metrosuna saldırı
        Haberler Televizyon Aslıhan Gürbüz Masumlar Apartmanı dizisinde ayrıldı mı, neden ayrıldı? Masumlar Apartmanı Ceylan öldü mü?
            SON DAKİKA