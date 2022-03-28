Halil Karaduman Hasan Ferid Alnar ve Ahmet Meter hangi müzik aletinin virtüözleridir? Sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri merakla araştırılanlar arasında yer alıyor. Dünyada en çok izlenen bilgi ve kültür yarışmalarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster 28 Mart Pazartesi akşamı saat 20.00'de ATV'de Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğu ile ekrana geldi. Bilgi dolu sorular yarışmacılara yöneltildi ve izleyiciler de merakla yanıtları öğrenmek istiyor, internetten sorguluyor. İşte izleyicilerin merakla cevabını aradığı o sorunun şıkları ve doğru yanıtı...