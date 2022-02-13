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    • Televizyon
    • 13.02.2022 23:29
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    • 13.02.2022 23:29
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    Her adlı filmde Scarlett Johansson tarafından seslendirilen Samantha adlı yapay zekalı bir kişisel asistana aşık olan...

    Her adlı filmde Scarlett Johansson tarafından seslendirilen Samantha adlı yapay zekalı bir kişisel asistana aşık olan Theodore Twombly adlı karakteri kim canlandırmıştır? Sorusunun yanıtı izleyiciler tarafından yoğun bir şekilde araştırılır oldu. ATV’de Pazar akşamları Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğu ile ekrana gelen fenomen yarışmada yine birbirinden ilginç sorular yer aldı. Bilgi dolu yarışma Kim Milyoner Olmak İster’de bugün sorulan sorulan izleyicileri de meraklandırdı ve heyecan dolu anlar yaşandı. Bilgi birikimlerini en iyi şekilde sergilemeye ve para ödüllerini almaya çalışan yarışmacıların verdiği yanıtlar yakından takip edildi. Kim Milyoner Olmak İster’in artan ödül miktarları da dikkatlerden kaçmıyor. İşte Kim Milyoner Olmak İster’in yeni bölümünde o çok konuşulan soru, şıkları ve yanıtı...

    takvim.com.tr
    Her adlı filmde Scarlett Johansson tarafından seslendirilen Samantha adlı yapay zekalı bir kişisel asistana aşık olan...

    Her adlı filmde Scarlett Johansson tarafından seslendirilen Samantha adlı yapay zekalı bir kişisel asistana aşık olan Theodore Twombly adlı karakteri kim canlandırmıştır? Sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri tarafından arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılanlar arasında yer aldı. Dünyada en çok izlenen bilgi ve kültür yarışmalarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster 13 Şubat Pazar akşamı saat 20.00'de ATV'de Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğu ile ekrana geldi. Birbirinden ilginç sorular yarışmacılara yöneltildi ve izleyiciler de merakla cevapları öğrenmek istiyor. Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümünde sorulan soruların yanıtlarını izleyiciler tarafından da merak edildi. İşte izleyicilerin araştırdığı o sorunun şıkları ve doğru yanıtı...

    İŞTE MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORUNUN ŞIKLARI VE CEVABI

    A: Will Smith

    B: Leonardo DiCaprio

    C: Joaquin Phoenix

    D: Christian Bale

    Doğru cevap: C: Joaquin Phoenix
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