Yeni bölümü yine nefes kesecek! Yalnız Kurt 3. bölüm fragmanı yayınlandı: ‘15 Temmuz gecesi sırra kadem basmış!’

Atv'nin iddialı dizisi Yalnız Kurt'un 3. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm öncesi heyecanı kat kat arttıran fragmana Kumandan'ın '15 Temmuz gecesi sırra kadem basmış!' sözleri damga vurdu.
Öte yandan dizinin heyecanla takip edilen ikinci bölümü #YalnızKurt etiketiyle yine sosyal medyada zirveye yerleşti.
Peki Yelnız Kurt ikinci bölümde neler yaşandı? İşte detaylar...
YALNIZ KURT 2. BÖLÜM ÖZETİ
Esra'nın öldüğünü duyduktan sonra Esra'yı karşısında gören Altay gizemi çözmeye çalışır. Altay'ın önünde yeni bir dünya açılmıştır. Tanımadığı yeni insanlarla karşılaşır.