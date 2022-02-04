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    • Televizyon
    • 04.02.2022 23:28
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    • 04.02.2022 23:39
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    Yeni bölümü yine nefes kesecek! Yalnız Kurt 3. bölüm fragmanı yayınlandı: ‘15 Temmuz gecesi sırra kadem basmış!’

    Atv’de ekran macerasına başlayan ve kısa sürede geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Yalnız Kurt, yayınlanan ikinci bölümüyle yine çok konuşuldu. Milyonları ekran başına kilitleyen bölümün ardından merakla beklenen fragman da yayınlandı. Yalnız Kurt 3. bölüm fragmanına Kumandan’ın ‘15 Temmuz gecesi sırra kadem basmış!’ sözleri damga vurdu. İşte Yalnız Kurt 3. bölüm fragmanı...

    Yeni bölümü yine nefes kesecek

    Atv'nin iddialı dizisi Yalnız Kurt'un 3. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm öncesi heyecanı kat kat arttıran fragmana Kumandan'ın '15 Temmuz gecesi sırra kadem basmış!' sözleri damga vurdu.

    Öte yandan dizinin heyecanla takip edilen ikinci bölümü #YalnızKurt etiketiyle yine sosyal medyada zirveye yerleşti.

    Peki Yelnız Kurt ikinci bölümde neler yaşandı? İşte detaylar...

    YALNIZ KURT 2. BÖLÜM ÖZETİ
    Esra'nın öldüğünü duyduktan sonra Esra'yı karşısında gören Altay gizemi çözmeye çalışır. Altay'ın önünde yeni bir dünya açılmıştır. Tanımadığı yeni insanlarla karşılaşır.

        Altay, Esra'ya verdiği "kızını bulacağım" sözünü yerine getirir ve Ela'yı bulur. Altay, Doğan'ı alt etmek için yeni planlar yaparlar. Bu planlar ve tesadüfler sonucunda Altay, kendi geçmişine dair yeni bilgiler öğrenir.

        Ulaştığı bilgileri Davut'a getiren Altay'ın, kaderiyle yüzleşme vakti gelmiştir. Yıllardır sabırla bugünü bekleyen Davut, olan olayları geçmişten bugüne tek tek Altay'a anlatır.

        Gerçekleri öğrenen ve düşmanlarını tanıyan Altay, Golyat'a karşı intikam yemini eder.
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        Haberler Televizyon Yeni bölümü yine nefes kesecek! Yalnız Kurt 3. bölüm fragmanı yayınlandı: ‘15 Temmuz gecesi sırra kadem basmış!’
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