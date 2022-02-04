Cuma gününün gelmesiyle birlikte sinemada pek çok film vizyona girerek seyirci karşısına çıkmaya başladı. Sinema salonlarında vizyona giren bu filmlerin 3'ü yerli diğer 3'ü de yabancı film oldu. Peki, Afacanlar İş Başa Düştü ne zaman vizyona girecek, oyuncuları kimlerdir? Afacanlar İş Başa Düştü konusu nedir? İşte detaylar...
AFACANLAR İŞ BAŞA DÜŞTÜ OYUNCULARI
"Afacanlar: İş Başa Düştü" filminin oyuncu kadrosunda Berat Efe Parlar, Gürgen Öz, Burak Hakkı, Balım Gaye Bayrak ve Bedir Bedir gibi isimler yer alıyor.
Filmin konusu özetle şöyle:
"Emirhan 13 yaşında, bir AVM'de güvenlik müdürü olan Sedat Yılmaz'ın oğludur. Arkadaşları Ege ve Berkcan ile AVM'de bir gece geçirip VR oyunları oynama hayali kurmaktadır. Ünlü eser AVM'de sergileneceği gün Emirhan erkenden kalkar, AVM yolunu tutar. Babası gece nöbetine kalınca Emirhan arkadaşlarını davet edip durumu fırsata çevirir. Fakat o gece iki hırsız tabloyu çalmak için gizlice AVM'ye girer."
BU HAFTA 6 FİLM VİZYONA GİRECEK
Sinema salonlarında bu hafta üçü yerli, 6 yeni film izleyiciyle buluşacak.
"Dilberay"
Yönetmenliğini Ketche'nin yaptığı "Dilberay", zorlu bir yaşam mücadelesi verirken, müziğiyle insanlara ses olan Dilberay'ın hayat hikayesini işliyor.
Dilberay'ı Büşra Pekin'in canlandırdığı filmin başrollerinde 24 Ocak'ta yaşamını yitiren Ayberk Pekcan ile Nursel Köse, Zeliha Kendirci ve Selen Uçer oynadı. Filmin senaryosunu Kamuran Süner ve Nalan Mert Savaş kaleme aldı.