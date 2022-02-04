Afacanlar İş Başa Düştü ne zaman vizyona girecek, oyuncuları kimlerdir? Afacanlar İş Başa Düştü konusu nedir?

AFACANLAR İŞ BAŞA DÜŞTÜ OYUNCULARI

"Afacanlar: İş Başa Düştü" filminin oyuncu kadrosunda Berat Efe Parlar, Gürgen Öz, Burak Hakkı, Balım Gaye Bayrak ve Bedir Bedir gibi isimler yer alıyor.

Filmin konusu özetle şöyle:

"Emirhan 13 yaşında, bir AVM'de güvenlik müdürü olan Sedat Yılmaz'ın oğludur. Arkadaşları Ege ve Berkcan ile AVM'de bir gece geçirip VR oyunları oynama hayali kurmaktadır. Ünlü eser AVM'de sergileneceği gün Emirhan erkenden kalkar, AVM yolunu tutar. Babası gece nöbetine kalınca Emirhan arkadaşlarını davet edip durumu fırsata çevirir. Fakat o gece iki hırsız tabloyu çalmak için gizlice AVM'ye girer."