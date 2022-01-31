Sürgün adasına kim gitti? Survivor'da eleme adayları kim oldu? 31 Ocak Survivor kim elendi?

SURVİVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da 1. eleme adayı Barış, 2. eleme adayı Birsen olurken, 3. eleme adayı Evrim, 4. eleme adayı ise Mert oldu.

30 OCAK SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Haftanın ikinci eleme adayı pazar akşamı netleşiyor. Ünlüler ve gönüllüler eleme potasından uzak olmak için parkurda tüm enerjileri ile yarışıyor. İlk oyunda kaybeden ünlüler olmuştu. Kadınlarda kazanan ünlüler oldu. Erkeklerde kazanan ise gönüllüler oldu ve en iyiler turuna çıkıldı. En iyilerde de açık ara gönüllüler kazanarak dokunulmazlığın sahibi oldu.

Ünlülerde performansa dayalı dokunulmazlık Batuhan ve Nagehan'ın oldu. Gönüllülerde performans birincileri Ogeday ve Seda şeklinde açıklandı.

SURVİVOR SÜRGÜN ADASINA KİM GİTTİ?

Haftanın ilk dokunulmazlığını kaybeden ünlülerde birinci eleme adayı olarak sürgün adasına giden Barış olmuştu. 30 Ocak Pazar günü ikinci eleme adayı olarak sürgün adasına giden Birsen oldu.