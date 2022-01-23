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    • Televizyon
    • 23.01.2022 22:42
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    • 23.01.2022 22:44
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    Şubat 2021'de Pasifik Okyanusu'ndaki bir kargo gemisinden denize düşen bir adam hangisine 14 saatten fazla tutunarak hayatta kalmıştır?

    Şubat 2021'de Pasifik Okyanusu'ndaki bir kargo gemisinden denize düşen bir adam hangisine 14 saatten fazla tutunarak hayatta kalmıştır?atv ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster heyecanı pazar günü kaldığı yerden devam ediyor. Yarışmayı sıkı takip eden izleyiciler yarışma esnasıdna sorulan soruların yanıtlarını merak edip arama motorlarında araştırıyor. Kim Milyoner Olmak İster artan ödül miktarları ile dikkat çekiyor. Kim Milyoner Olmak İster’in bugünkü yeni bölümü izleyicileri yine ekran başına kilitledi ve sorulan soruların yanıtlarına haberimizde yer verdik. Bu akşam Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri,"Şubat 2021'de Pasifik Okyanusu'ndaki bir kargo gemisinden denize düşen bir adam hangisine 14 saatten fazla tutunarak hayatta kalmıştır? " Sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Cevabı görmek için haberimizi okumaya devam edin...

    Şubat 2021’de Pasifik Okyanusu’ndaki bir kargo gemisinden denize düşen bir adam hangisine 14 saatten fazla tutunarak hayatta kalmıştır?

    ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster heyecanı pazar günü yerden devam ediyor. Cuma ve Pazar akşamları yayınlanan programda çıkan soruların cevapları ise arama motorlarında sık sık sorgulanıyor. Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevaplarına takvim.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz…

    MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

    Soru: Şubat 2021'de Pasifik Okyanusu'ndaki bir kargo gemisinden denize düşen bir adam hangisine 14 saatten fazla tutunarak hayatta kalmıştır?

    A) Su yılanı

    B) Balıkçı şamandırasına

    C) Yunusa

    D) Deniz kaplumbağasına

    CEVAP: B

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    Haberler Televizyon Şubat 2021'de Pasifik Okyanusu'ndaki bir kargo gemisinden denize düşen bir adam hangisine 14 saatten fazla tutunarak hayatta kalmıştır?
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