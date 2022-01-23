ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster heyecanı pazar günü yerden devam ediyor. Cuma ve Pazar akşamları yayınlanan programda çıkan soruların cevapları ise arama motorlarında sık sık sorgulanıyor. Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevaplarına takvim.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz…

MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

Soru: Şubat 2021'de Pasifik Okyanusu'ndaki bir kargo gemisinden denize düşen bir adam hangisine 14 saatten fazla tutunarak hayatta kalmıştır?

A) Su yılanı

B) Balıkçı şamandırasına

C) Yunusa

D) Deniz kaplumbağasına

CEVAP: B