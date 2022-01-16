Tatlı sert ifadesinin sözlük tanımı hangisidir? Sorusunun cevabı Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri tarafından arama motorları üzerinden yoğun bir şekilde araştırılıyor. Dünyada en çok izlenen bilgi ve kültür yarışmalarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster 17 Ocak Pazar akşamı saat 20.00'de ATV'de Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğu ile ekrana geldi. Birbirinden ilginç sorular yarışmacılara yöneltildi ve izleyiciler de merakla cevapları sorgulamaya başladı. Kim Milyoner Olmak İster'de bilgi dolu soruların yanıtlarını haberimizde derledik. İşte izleyicilerin araştırdığı o sorunun şıkları ve doğru yanıtı...
İŞTE MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORUNUN ŞIKLARI VE CEVABI
A:hem çok tatlı hem çok sert
B:Ne çok sert ne çok yumuşak
C:Hem çok yumuşak hem çok katı
D:Ne çok katı ne çok tatlı
Doğru cevap:B:Ne çok sert ne çok yumuşak