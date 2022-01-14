Hangisi polisiye edebiyat türünün ünlü dedektif karakterlerinden biri değildir? Sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri tarafından arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılıyor. Dünyada en çok izlenen bilgi ve kültür yarışmalarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster 14 Ocak Cuma akşamı saat 20.00'de ATV'de Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğu ile yayınlandı. Birbirinden ilginç sorular yarışmacılara yöneltildi ve izleyiciler de merakla cevapları araştırır oldu. Kim Milyoner Olmak İster'de bilgi dolu soruların cevaplarını haberimizde derledik. İşte izleyicilerin araştırdığı o sorunun doğru cevabı...