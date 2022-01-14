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    • Televizyon
    • 14.01.2022 22:41
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    • 14.01.2022 22:41
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    1959'da New York'taki bir şampiyonaya erkek kılığında katılan Rena Kanokogi hangi alanda altın madalya kazanmış ve kadın...

    1959'da New York'taki bir şampiyonaya erkek kılığında katılan Rena Kanokogi hangi alanda altın madalya kazanmış ve kadın olduğu anlaşılınca madalyasını iade etmek zorunda kalmıştır? Sorusunun yanıtı akşam kuşağını yakından takip eden izleyiciler tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. ATV’de Cuma ve Pazar akşamları Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğu ile ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster’de bugün yine heyecan dolu anlar yaşandı. Bilgi birikimlerini en iyi şekilde sergilemeye çalışan yarışmacılara yöneltilen soruların yanıtları izleyiciler tarafından da oldukça merak ediliyor. Kim Milyoner Olmak İster’in artan ödül miktarları ile ön plana çıkıyor. Kim Milyoner Olmak İster’in bugünkü yeni bölümü izleyicileri yine ekran başına kilitledi. İşte Kim Milyoner Olmak İster’de o çok konuşulan soru, şıkları ve cevabı...

    takvim.com.tr
    1959’da New York’taki bir şampiyonaya erkek kılığında katılan Rena Kanokogi hangi alanda altın madalya kazanmış ve kadın...

    1959'da New York'taki bir şampiyonaya erkek kılığında katılan Rena Kanokogi hangi alanda altın madalya kazanmış ve kadın olduğu anlaşılınca madalyasını iade etmek zorunda kalmıştır? Sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri tarafından arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılıyor. Dünyada en çok izlenen bilgi ve kültür yarışmalarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster 14 Ocak Cuma akşamı saat 20.00'de ATV'de Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğu ile yayınlandı. Birbirinden ilginç sorular yarışmacılara yöneltildi ve izleyiciler de merakla cevapları araştırır oldu. Kim Milyoner Olmak İster'de bilgi dolu soruların cevaplarını haberimizde derledik. İşte izleyicilerin araştırdığı o sorunun doğru cevabı...

    İŞTE MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORUNUN ŞIKLARI VE CEVABI

    A:Satranç

    B:Judo

    C:Eskrim

    D:Okçuluk

    Doğru cevap:B:Judo
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