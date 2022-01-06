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    • Televizyon
    • 06.01.2022 15:18
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    • 06.01.2022 15:18
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    Çin Seddi film konusu nedir? Çin Seddi oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor? Çin Seddi filminin vizyona girdiği tarih…

    Çin Seddi film konusu nedir? Dizi ve film severler tarafından televizyonların yayın akışında bu akşam nelerin yer aldığı araştırılmaya başlandı. Vizyona girdiği yıl büyük ses getiren ve ATV’de bu akşam yayınlanacak olan Çin Seddi filmini izlememiş olanlar hakkındaki bilgileri merak eder oldu. Peki Çin Seddi oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor? Çin Seddi filminin vizyona girdiği tarih nedir? Başrollerinde başarılı oyuncu Matt Damon’un yer aldığı film hakkında tüm detaylar haberimizde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    Çin Seddi film konusu nedir?

    Çin Seddi film konusu nedir? Çin Seddi oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor? Çin Seddi filminin vizyona girdiği tarih nedir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Bu akşam ATV'de izlenecek olan Çin Seddi filmi için heyecan dolu geri sayım başladı ve ilk kez izleyecek olanlar ön bilgi toplamak istiyor. 2016 yılında vizyona giren aksiyon, macera konulu filmleri severlerin büyük keyif alacağı film ile ilgili tüm detaylar haberimizde yer alıyor.

    ÇİN SEDDİ FİLM KONUSU NEDİR?

    Barutu bulup Avrupa'ya götürebilmek amacıyla Uzak Asya'ya gelen bir kervan önce bir çetenin, sonra da gizemli bir canavarın saldırısına uğrar. Ekipten sadece William ve Pero hayatta kalır.

    William, kendilerine saldıran canavarın kolunu koparmayı başarmıştır. İkili daha sonra Çinli askerler tarafından esir alınıp karargâha götürülürler. Burada, karşılaştıkları canavarın "taotie" adlı çok güçlü ve aynı zamanda akıllı bir yaratık olduğunu, her 60 yılda bir Çin Seddi'ne saldırdıklarını ve yakın zamanda gelmesi beklenen yeni bir saldırı için hazırlıklar yapıldığını öğrenirler. William ve Pedro, barutu bulma göreviyle canavara karşı savaşmak arasında sıkışırlar.

        ÇİN SEDDİ OYUNCULARI KİMLER?

        Matt Damon - William Garin

        Pedro Pascal - Pero Tovar

        Willem Dafoe - Sir Ballard

        Jing Tian - Komutan Lin

        Andy Lau - Wang

        Zhang Hanyu - General Shao

        Eddie Peng - General Wu

        Lu Han - Peng Yong
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        Haberler Televizyon Çin Seddi film konusu nedir? Çin Seddi oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor? Çin Seddi filminin vizyona girdiği tarih…
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