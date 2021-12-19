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    • Televizyon
    • 19.12.2021 22:19
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    • 19.12.2021 22:20
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    Hangi çift 2017'de doğan kızlarını Mevlana Celaleddin-i Rumi'den esinlenerek Rumi koymuştur?

    Hangi çift 2017'de doğan kızlarını Mevlana Celaleddin-i Rumi'den esinlenerek Rumi koymuştur? Sorusunun cevabı akşam kuşağını yakından takip edenler tarafından sıklıkla araştırılıyor. ATV’de Cuma ve Pazar akşamları Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğu ile yayınlanan ve ilgiyle izlenen Kim Milyoner Olmak İster’de bugün yine heyecan dolu anlar yaşandı. Birbirinden yetenekli kişilerin katıldığı ve bilgilerini sergilediği Kim Milyoner Olmak İster’in artan ödül miktarları ile dikkat çekiyor. Yarışmacıya yöneltilen tüm soruların cevapları izleyiciler tarafından büyük bir merakla araştırılıyor. Kim Milyoner Olmak İster’in bugünkü yeni bölümü izleyicileri yine ekran başına kilitledi ve sorulan soruların yanıtlarına haberimizde yer verdik. İşte Kim Milyoner Olmak İster’de o çok konuşulan soru, şıkları ve cevabı...

    takvim.com.tr
    Hangi çift 2017’de doğan kızlarını Mevlana Celaleddin-i Rumi’den esinlenerek Rumi koymuştur?

    Hangi çift 2017'de doğan kızlarını Mevlana Celaleddin-i Rumi'den esinlenerek Rumi koymuştur? Sorusunun cevabı Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri tarafından arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılır oldu. Dünyada en çok izlenen bilgi ve kültür yarışmalarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster 19 Aralık Pazar akşamı saat 20.00'de ATV'de Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğu ile yayınlandı ve yine heyecanla takip ediliyor. Her bölümünde yarışmacıya yöneltilen sorular izleyenler tarafından da oldukça merak ediliyor. Kim Milyoner Olmak İster'de bilgi dolu soruların cevaplarını haberimizde derledik. İşte izleyicilerin araştırdığı o sorunun doğru cevabı...

    İŞTE MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORUNUN ŞIKLARI VE CEVABI

    A: Beyonce ve Jay-Z

    B: Victoria ve David Beckham

    C: Maghan Markle ve Prens Harry

    D: Kim Kardashian ve Kenye West

    Doğru cevap:A: Beyonce ve Jay-Z
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    Haberler Televizyon Hangi çift 2017'de doğan kızlarını Mevlana Celaleddin-i Rumi'den esinlenerek Rumi koymuştur?
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