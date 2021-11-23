Destan dizisinin Batuga’sı Edip Tepeli kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Destan Batuga kimdir, tarihte var mı?

Yeni başlayan dizileri yakından takip eden izleyiciler tarafından Destan Batuga kimdir, tarihte var mı? sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılır oldu. Bu akşam ATV'nin yeni dizisi Destan başlıyor ve daha yayınlanmadan tüm ilgiyi üzerine çekmeyi başardı. Tarihi konusu ile ön plana çıkan, Mehmet Bozdağ'ın yapımcılığını üstlendiği dizi heyecan dolu sahneleriyle izleyicileri ekrana kilitlemeye hazırlanıyor. Destak dizisindeki karakterlerin hayatlarına dair bilgiler de merak konusu oluyor. Peki Destan dizisinin Batuga'sı Edip Tepeli kimdir, kaç yaşında, evli mi?