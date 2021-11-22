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    • Televizyon
    • 23.11.2021 11:25
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    • 23.11.2021 11:26
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    Miyase Türkel kaç yaşında, nereli? Gelinim Mutfakta Miyase kimdir? İşte İntagram hesabı...

    Gelinim Mutfakta Miyase kimdir? Miyase Türkel kaç yaşında, nereli? İntagram hesabı ne? soruları gündemde yer alıyor. Gelinim Mutfakta yarışmasına gelen Miyase Türkel ve kaynanası izleyicilerin dikkatini kısa sürede çekmeyi başardı. Kanal D ekranlarının ilgi ile takip edilen programı Gelinim Mutfakta'da bu hafta yarışan Türkel hakkında merak edilenlere haberimizde yer verdik. İşte Miyase Türkel ile ilgili bilgiler...

    Gelinim Mutfakta Miyase kimdir?

    Gelinim Mutfakta yarışma programının bu haftaki yarışmacıları arasında Miyase Türkel ve kaynanası yer alıyor. Fenomen programın izleyicileri Türkel ve kayınvalidesi hakkında araştırmalara koyuldu. Yarışmanın formatına göre kaynana ve sunucunun verdiği puanlar ile günün en çok puan toplayan gelini çeyrek altın kazanıyor. Bakalım bugün kim kazanacak. Peki; Gelinim Mutfakta Miyase kimdir? Miyase Türkel kaç yaşında, nereli? İşte İntagram hesabı...

    GELİNİM MUTFAKTA MİYASE KİMDİR?

    Gelinim Mutfakta'nın yeni yarışmacısı Miyase Türkel Amasyalı. İstanbul'da yaşayan Türkel otomotiv sektöründe çalışıyor. Elinin lezzetine güvendiğini belirten iddialı yarışmacı 4 yıl önce evlendi. Ailesinin gemi ve otomotiv firması var.

    Miyase Türkel'in instagram adresi; @Miyaseturkel

    Türkel'in İnstagram'da 714 takipçisi bulunmaktadır.

    19 KASIM 2021 GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

    Haftanın başında yarışmaya katılan Zehra ve kayınvalidesi Aynur Tosbıyık yarışmaya katılmıştı. Ancak yaşanan olumsuz olaylar sonrası Zehra diskalifiye edildi. Ardından hafta ortasında yarışmaya yeni yarışmacı Miyase ve Sevilay Hanım katıldı.

    Haftanın ortasında katıldığı için en düşük puana sahip olan yarışmacı Miyase olmuştu. Haksızlık olmaması açısından bu hafta eleme yapılmadı.

        GELİNİM MUTFAKTA KİM KAZANDI?

        Gelinlerin yarıştığı, kayınvalidelerin ise puan verdiği fenomen yarışmada 19 Kasım Cuma günü en yükse puanı alarak günün birincisi olan ve çeyrek altının sahibi olan isim Yeşim oldu.

        Hafta boyunca en yüksek puanı toplayarak altın bileziklerin sahibi olan isim de Yeşim oldu.
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        Haberler Televizyon Miyase Türkel kaç yaşında, nereli? Gelinim Mutfakta Miyase kimdir? İşte İntagram hesabı...
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