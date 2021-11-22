Miyase Türkel kaç yaşında, nereli? Gelinim Mutfakta Miyase kimdir? İşte İntagram hesabı...

Gelinim Mutfakta yarışma programının bu haftaki yarışmacıları arasında Miyase Türkel ve kaynanası yer alıyor. Fenomen programın izleyicileri Türkel ve kayınvalidesi hakkında araştırmalara koyuldu. Yarışmanın formatına göre kaynana ve sunucunun verdiği puanlar ile günün en çok puan toplayan gelini çeyrek altın kazanıyor. Bakalım bugün kim kazanacak. Peki; Gelinim Mutfakta Miyase kimdir? Miyase Türkel kaç yaşında, nereli? İşte İntagram hesabı...
GELİNİM MUTFAKTA MİYASE KİMDİR?
Gelinim Mutfakta'nın yeni yarışmacısı Miyase Türkel Amasyalı. İstanbul'da yaşayan Türkel otomotiv sektöründe çalışıyor. Elinin lezzetine güvendiğini belirten iddialı yarışmacı 4 yıl önce evlendi. Ailesinin gemi ve otomotiv firması var.
Miyase Türkel'in instagram adresi; @Miyaseturkel
Türkel'in İnstagram'da 714 takipçisi bulunmaktadır.
19 KASIM 2021 GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?
Haftanın başında yarışmaya katılan Zehra ve kayınvalidesi Aynur Tosbıyık yarışmaya katılmıştı. Ancak yaşanan olumsuz olaylar sonrası Zehra diskalifiye edildi. Ardından hafta ortasında yarışmaya yeni yarışmacı Miyase ve Sevilay Hanım katıldı.
Haftanın ortasında katıldığı için en düşük puana sahip olan yarışmacı Miyase olmuştu. Haksızlık olmaması açısından bu hafta eleme yapılmadı.