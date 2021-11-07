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    • 08.11.2021 09:05
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    Türkiye'de İstanbul'dan sonra nüfus yoğunluğu en yüksek olan il hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster Sorusu!

    Türkiye'de İstanbul'dan sonra nüfus yoğunluğu en yüksek olan il hangisidir? ATV ekranlarının vazgeçilmez programı Kim Milyoner Olmak İster heyecanı devam ediyor. Yarışma esnasında sorulan soruların yanıtları programı izleyen seyirciler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Kim Milyoner Olmak İster’de her hafta yarışmacılar büyük ödül olan 1 milyon TL'ye ulaşmak için yarışıyor. Bu akşam Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri, "Türkiye'de İstanbul'dan sonra nüfus yoğunluğu en yüksek olan il hangisidir? " Sorusunun cevabını araştırmaya başladı. İşte merak edilen sorunun cevabı haberimizde!

    takvim.com.tr
    Türkiye’de İstanbul’dan sonra nüfus yoğunluğu en yüksek olan il hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster Sorusu!

    Türkiye'de İstanbul'dan sonra nüfus yoğunluğu en yüksek olan il hangisidir? ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster heyecanı pazar günü yerden devam ediyor. Cuma ve Cumartesi akşamları yayınlanan programda çıkan soruların cevapları ise arama motorlarında sık sık sorgulanıyor. Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevaplarına takvim.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz…

    MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

    Soru: Türkiye'de İstanbul'dan sonra nüfus yoğunluğu en yüksek olan il hangisidir?

    A: Bursa

    B: İzmir

    C: Kocaeli

    D: Ankara

    Doğru cevap: Kocaeli

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