Squid Game 2. sezon çıkacak mı? Squid Game yeni sezon ne zaman, hangi tarihte yayınlanacak? Heyecanlandıran açıklama...

Dizi severler tarafından Squid Game 2. sezon ne zaman? Sorusunun yanıtı gündemde yoğun bir şekilde araştırılır oldu. Netflix'te yayınlanan ve ilk sezonuyla bir anda izlenme rekorları kıran dizinin yeni sezonuna dair araştırmalar da hız kazandı. Peki Squid Game yeni sezon çıkacak mı, hangi tarihte yayınlanacak? Konusu ve oyuncuları ile ilgiyi üzerine çekmeyi başaran dizinin 2.sezonu ile ilgili bilgiler merak ediliyorken beklenen açıklama geldi. Peki Squid Game 2. Sezon olacak mı, izleyicilerle buluşacak mı?
SQUİD GAME 2. SEZON NE ZAMAN?
Squid Game senaristi ve yönetmeni Hwang Dong-Hyuk, dizinin 2.sezon müjdesini verdi. Tarihle ilgili henüz net bir şeyin olmadığını fakat Squid Game"in muhtemel ikinci sezonunun dizide yer alan maskeli grubun gizemli elebaşları Frontman'e odaklanabileceğini belirtti. Netflix'ten ise henüz gelen resmi bir açıklama yok.
SQUİD GAME KONUSU NEDİR?
Para sıkıntısı çeken yüzlerce oyuncu, çocuk oyunlarında yarışmaları için aldıkları tuhaf daveti kabul eder. İçeride onları cazip bir ödül ve ölüm riski beklemektedir.
Boşanmış ve borçlu bir şoför olan Seong Gi-hun, büyük bir nakit ödül şansı için bir dizi çocuk oyunu oynamaya davet edilir. Teklifi kabul ederek bilinmeyen bir yere götürülür ve kendisini benzer büyük borçlara sahip 455 diğer oyuncu arasında bulur. Oyuncular, Front Man tarafından denetlenen oyunlarla birlikte kırmızı tulumlu maskeli korumalar tarafından her zaman gözetim altında tutulur.
Oyuncular kısa süre sonra bu oyunlarda kaybetmenin ölümleriyle sonuçlandığını keşfederler ve her ölüm potansiyel ₩45,6 milyar büyük ödüle 100 milyon ₩ ekler. Gi-hun, çocukluk arkadaşı Cho Sang-woo da dahil olmak üzere diğer oyuncularla, oyunların fiziksel ve psikolojik dönüşlerinden kurtulmaya çalışmak için müttefik olur.