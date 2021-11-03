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    • 04.11.2021 08:40
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    • 04.11.2021 08:40
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    Squid Game 2. sezon çıkacak mı? Squid Game yeni sezon ne zaman, hangi tarihte yayınlanacak? Heyecanlandıran açıklama...

    Squid Game 2. sezon ne zaman? Squid Game yeni sezon çıkacak mı, hangi tarihte yayınlanacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu.Squid Game senaristi ve yönetmeni Hwang Dong-Hyuk'tan sevenlerini mutlu edecek açıklama geldi ve böylece yeni sezonun olup olmayacağına dair iddialar da netleşmiş oldu. İşte dizi severlerin merak ettiği tüm detaylar...

    takvim.com.tr
    Squid Game 2. sezon çıkacak mı?

    Dizi severler tarafından Squid Game 2. sezon ne zaman? Sorusunun yanıtı gündemde yoğun bir şekilde araştırılır oldu. Netflix'te yayınlanan ve ilk sezonuyla bir anda izlenme rekorları kıran dizinin yeni sezonuna dair araştırmalar da hız kazandı. Peki Squid Game yeni sezon çıkacak mı, hangi tarihte yayınlanacak? Konusu ve oyuncuları ile ilgiyi üzerine çekmeyi başaran dizinin 2.sezonu ile ilgili bilgiler merak ediliyorken beklenen açıklama geldi. Peki Squid Game 2. Sezon olacak mı, izleyicilerle buluşacak mı?

    SQUİD GAME 2. SEZON NE ZAMAN?

    Squid Game senaristi ve yönetmeni Hwang Dong-Hyuk, dizinin 2.sezon müjdesini verdi. Tarihle ilgili henüz net bir şeyin olmadığını fakat Squid Game"in muhtemel ikinci sezonunun dizide yer alan maskeli grubun gizemli elebaşları Frontman'e odaklanabileceğini belirtti. Netflix'ten ise henüz gelen resmi bir açıklama yok.

    SQUİD GAME KONUSU NEDİR?

    Para sıkıntısı çeken yüzlerce oyuncu, çocuk oyunlarında yarışmaları için aldıkları tuhaf daveti kabul eder. İçeride onları cazip bir ödül ve ölüm riski beklemektedir.

    Boşanmış ve borçlu bir şoför olan Seong Gi-hun, büyük bir nakit ödül şansı için bir dizi çocuk oyunu oynamaya davet edilir. Teklifi kabul ederek bilinmeyen bir yere götürülür ve kendisini benzer büyük borçlara sahip 455 diğer oyuncu arasında bulur. Oyuncular, Front Man tarafından denetlenen oyunlarla birlikte kırmızı tulumlu maskeli korumalar tarafından her zaman gözetim altında tutulur.

    Oyuncular kısa süre sonra bu oyunlarda kaybetmenin ölümleriyle sonuçlandığını keşfederler ve her ölüm potansiyel ₩45,6 milyar büyük ödüle 100 milyon ₩ ekler. Gi-hun, çocukluk arkadaşı Cho Sang-woo da dahil olmak üzere diğer oyuncularla, oyunların fiziksel ve psikolojik dönüşlerinden kurtulmaya çalışmak için müttefik olur.

        SQUİD GAME OYUNCULARI KİMLER?

        Dizinin başrollerinde Lee Jung-jae,Park Hae-soo,Wi Ha-jun oyuncuları yer alıyor.

        Lee Jung-jae - Seong Gi-hun (No. 456): Bir şoför ve kumar bağımlısı, annesiyle birlikte yaşıyor ve kızını maddi olarak desteklemek için mücadele ediyor. Birçok borcunu kapatmak için oyuna katılır.

        ark Hae-soo - Cho Sang-woo (No. 218): Bir menkul kıymetler şirketindeki yatırım ekibinin başkanı, Gi-hun'un küçük bir öğrencisiydi ve Seul Ulusal Üniversitesi'ne giren yetenekli bir öğrenciydi, ancak şimdi müşterilerinden para çaldığı için polis tarafından aranıyor.

        Yeong-su Oh - Oh Il-nam (No. 001): Dışarıda ölmeyi beklemek yerine oyunu oynamayı tercih eden beyin tümörlü yaşlı bir adam.

        Anupam Tripathi - Abdul Ali (No. 199): İşvereni ona aylarca ödeme yapmayı reddettikten sonra genç ailesine bakmak için oyuna giren Pakistanlı bir yabancı işçi.

        HoYeon Jung - Kang Sae-byeok (No. 067): Hayatta kalan aile üyelerini bu ülkeden bulabilecek ve geri alabilecek bir komisyoncu için ödeme yapmak üzere oyuna giren Kuzey Koreli bir sığınmacı.

        Wi Ha-joon - Hwang Jun-ho: Kayıp kardeşini bulmak için Oyuna gizlice giren bir polis memuru.

        Heo Sung-tae - Jang Deok-su (No. 101): Büyük kumar borçlarını kapatmak için Oyuna giren bir gangster.

        Kim Joo-ryoung - Han Mi-nyeo (No. 212): Zavallı bekar bir anne olduğunu iddia eden gizemli ve manipülatif bir kadın.
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        Haberler Televizyon Squid Game 2. sezon çıkacak mı? Squid Game yeni sezon ne zaman, hangi tarihte yayınlanacak? Heyecanlandıran açıklama...
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