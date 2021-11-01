ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE ATV LİNKİ 1 kasım 2021| Dilber'in son kararı ne? Sosyal medyada bulduğu adama kaçan Damla stüdyoda

Esra Erol'da canlı yayınında bugün ele alınan konular Türkiye gündemine bomba gibi düşecek.13 sezondur ekranda başarılarla adından söz ettiren Esra Erol, saat 16.20'de Atv'de kaldığı yerden devam ediyor. Bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabulucu olacak. Yıllardır ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar, kayıp evladını bulmaya çalışanlar, herhangi bir konuda mağduriyet yaşayanlar aradıkları çözümleri Esra Erol'da bulmaya devam ediyor.
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