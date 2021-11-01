Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
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    • Televizyon
    • 01.11.2021 16:37
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    • 01.11.2021 16:38
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    ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE ATV LİNKİ 1 kasım 2021| Dilber'in son kararı ne? Sosyal medyada bulduğu adama kaçan Damla stüdyoda

    Atv Esra Erol'da canlı yayınında bugün... Hatice abla, oğlu ve gelinini affetti mi? Büyük yüzleşmede büyük son. Hafta sonu neler yaşand? Gülseren'in son kararı ne? Sosyal medyadan kafasını kaldırmayan Damla, orada bulduğu adam kaçtı. Damla, Esra Erol'a geliyor. 8 aylık hamile Kübra'nın eşi Sezer, eski sevgilisine düğün yaptı. Anne adayı Kübra'nın isyanı. Hepsi ve daha fazlası Atv canlı yayınıyla Esra Erol'da ... Esra Erol'da hafta içi her gün yeni bölümleriyle, saat 16.20'de atv'de...

    Esra Erol | CANLI YAYIN

    Esra Erol'da canlı yayınında bugün ele alınan konular Türkiye gündemine bomba gibi düşecek.13 sezondur ekranda başarılarla adından söz ettiren Esra Erol, saat 16.20'de Atv'de kaldığı yerden devam ediyor. Bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabulucu olacak. Yıllardır ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar, kayıp evladını bulmaya çalışanlar, herhangi bir konuda mağduriyet yaşayanlar aradıkları çözümleri Esra Erol'da bulmaya devam ediyor.

    ESRA EROL ATV CANLI YAYIN

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        Haberler Televizyon ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE ATV LİNKİ 1 kasım 2021| Dilber'in son kararı ne? Sosyal medyada bulduğu adama kaçan Damla stüdyoda
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