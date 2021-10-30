Arka Sokaklar 15 yılda her şeyi gördü ama bunu değil 'bizi aptal yerine mi koyuyorsunuz?'! Gözler fal taşı gibi açıldı

Arka Sokaklar 15 yıldır böylesini görmedi 'hiç mi dönüp tekrar bakmıyorsunuz!' Sosyal medyada kıvılca kıyamet koptu pes... Kanal D ekranlarındaki yayın hayatına yıllardır kesintisiz olarak devam eden Arka Sokaklar, izleyiciyi çileden çıkaran bir hatayla gündeme geldi. 15 yıldır çekilen bir dizi için normal karşılanabilir mi bu hatalar bilinmez ancak araştırdıkça öyle hatalar çıkıyor ki pek akıl alır gibi değil. O anları gören pek çok izleyici 'bizi aptal yerine koyamayın' yorumunu yaptı.
Başrollerinde Zafer Ergin, Şevket Çoruh, İlker İnanoğlu ve Özgür Ozan gibi isimlerin yer aldığını Arka Sokaklar dizisinin son bölümü dün akşam ekranlara geldi. Dizinin son bölümüne ise kıyameti koparan bir hata ekranlara geldi.
Seyirci ise bunun anında fark etti ve Twitter gibi sosyal mecralardan diziyi topa tuttular.