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    • 22.10.2021 23:03
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    • 22.10.2021 23:04
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    Dandanakan Miryokefolon ve Talas savaşlarının gerçekleştiği tarihe göre eskiden yeniye doğru sıralaması nasıldır?

    Dandanakan Miryokefolon ve Talas savaşlarının gerçekleştiği tarihe göre eskiden yeniye doğru sıralaması nasıldır? Sorusunun yanıtı akşam saatlerinde yoğun bir şekilde araştırılır oldu. ATV’de Cuma akşamları yayınlanan ve heyecan dolu bölümleri ile ilgiyle takip edilen Milyoner Olmak İster’deki soruların cevapları izleyiciler tarafından büyük bir merakla sorgulanıyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunu üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster’in bugünkü yeni bölümü de izleyicileri ekrana kilitlemeyi başardı ve yarışmacıya yöneltilen sorunun cevabı meraklandırdı. İşte Kim Milyoner Olmak İster’de o çok konuşulan soru, şıkları ve cevabı...

    takvim.com.tr
    Dandanakan Miryokefolon ve Talas savaşlarının gerçekleştiği tarihe göre eskiden yeniye doğru sıralaması nasıldır?

    Dandanakan Miryokefolon ve Talas savaşlarının gerçekleştiği tarihe göre eskiden yeniye doğru sıralaması nasıldır?Sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri tarafından arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanmaya başlandı. 22 Ekim Cuma akşamı saat 20.00'de ATV'de Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğu ile yayınlanan ve ilgiyle izlenen yarışma Kim Milyoner Olmak İster'de yine bilgi dolu sorular hem yarışmacıları hem de izleyicileri meraklandırdı. Bugün sorulan soruların cevapları oldukça merak edildi. İşte izleyicilerin araştırdığı o sorunun doğru yanıtı...

    İŞTE MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

    Soru:Dandanakan Miryokefolon ve Talas savaşlarının gerçekleştiği tarihe göre eskiden yeniye doğru sıralaması nasıldır?

    A:Dandakan-Talas-Miryokefelon

    B:Dandakan-Miryokefelon-Talas

    C:Talas-Dandakan-Miryokefelon

    D:Talas-Miryokefelon-Dandakan

    Doğru cevap: C şıkkı Talas-Dandakan-Miryokefelon
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