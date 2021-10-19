Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Televizyon
    • 19.10.2021 19:33
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 19.10.2021 19:44
    ABONE OL

    Esra Erol duyurdu genç çift gözyaşlarına boğuldu! Bir mucize daha gerçek oldu canlı yayında müjdeyi böyle verdi

    Esra Erol duyurdu genç çift gözyaşlarına boğuldu! Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında bir mucize daha gerçek oldu. Emine ve Bedri Çakır çifti, bebek sahibi olmak için Esra Erol’da programına başvurmuştu. Esra Erol, bugünkü canlı yayında Çakır çiftine müjdeli haberi verdi. Esra Erol’un Emine Hanım’ın hamile olduğunu açıklaması üzerine ise stüdyoda duygusal anlar yaşandı. İşte o anlar...

    Esra Erol duyurdu genç çift gözyaşlarına boğuldu!

    Esra Erol'da programının bugünkü canlı yayınına Emine ve Bedri Çakır çifti, damga vurdu.

    Geçen sene tüp bebek tedavisi için Esra Erol'da programına başvuran ancak koronavirüse yakalandığı için tedavisi ertelenen Emine Hanım, "İyileşince hemen başvurdum. Tedavi sürecim devam ediyor. Perşembe günü teste gideceğim" dedi.

    Emine Hanım, "Çocuklarını bırakıp giden anne-babalara çok sinirleniyor. Ben hayalini kuruyorum, mücadele ediyorum… Bir anne canını, kanını bırakıp nasıl gidebilir?" diyerek çocuklarını terk eden ebeveynlere sitem etti.

    Eşini iyi bir baba olacağına inandığını dile getiren Emine Hanım, "Arkadaşlarımın çocukları geldiğinde çok güzel ilgilenen bir insan, kendi çocuğuyla mükemmel bir şekilde ilgilenir. Asla eşimin babalığından şüphe etmiyorum" dedi.

        ESRA EROL MÜJDEYİ VERDİ!
        Başarılı sunucu Esra Erol, "Yolunuz uzun, 4 haftalık hamilesin" diyerek genç çifte müjdeli haberi verdi.

        Müjdeli haberi alan Çakır çifti, gözyaşları içinde birbirlerine sarıldı.

        Emine Hanım, "Allah gözünüze yaş, ayağınıza taş değdirmesin. Bana dünyaları verdiniz" diyerek Esra Erol'a, Ali Osman hocaya teşekkür etti.

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Beşiktaş - Sporting Lizbon | CANLI
        Haberler Televizyon Esra Erol duyurdu genç çift gözyaşlarına boğuldu! Bir mucize daha gerçek oldu canlı yayında müjdeyi böyle verdi
            SON DAKİKA