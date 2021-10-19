Esra Erol duyurdu genç çift gözyaşlarına boğuldu! Bir mucize daha gerçek oldu canlı yayında müjdeyi böyle verdi

Esra Erol'da programının bugünkü canlı yayınına Emine ve Bedri Çakır çifti, damga vurdu.
Geçen sene tüp bebek tedavisi için Esra Erol'da programına başvuran ancak koronavirüse yakalandığı için tedavisi ertelenen Emine Hanım, "İyileşince hemen başvurdum. Tedavi sürecim devam ediyor. Perşembe günü teste gideceğim" dedi.
Emine Hanım, "Çocuklarını bırakıp giden anne-babalara çok sinirleniyor. Ben hayalini kuruyorum, mücadele ediyorum… Bir anne canını, kanını bırakıp nasıl gidebilir?" diyerek çocuklarını terk eden ebeveynlere sitem etti.
Eşini iyi bir baba olacağına inandığını dile getiren Emine Hanım, "Arkadaşlarımın çocukları geldiğinde çok güzel ilgilenen bir insan, kendi çocuğuyla mükemmel bir şekilde ilgilenir. Asla eşimin babalığından şüphe etmiyorum" dedi.