Aman Reis Duymasın konusu nedir? Aman Reis Duymasın filmi oyuncuları kimler? Nerede ve ne zaman çekildi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır. ATV'nin izlenme rekorları kıran ve uzun yıllardır devam eden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizi oyuncularından oluşan kadrosu ile dikkat çeken ve izleyenlere eğlence dolu anlar yaşatan Aman Reis Duymasın filmi bu akşam ATV'de yayınlanacak. İşte henüz izlememiş olanların merak ettiği bilgiler...
AMAN REİS DUYMASIN KONUSU NEDİR?
Aman Reis Duymasın filmi, yeraltı dünyasının tanınan ailelerinin çıktığı tatilde başına gelenleri konu alıyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden tanıdığımız karakterler, tatil için gittikleri yere adımlarını atar atmaz inanılmaz olaylarla karşılaşıyorlar. Bu tatilde işler bir süre sonra çığırından çıkıyor ve ekip Hızır Reis'in yaşananları duymaması için büyük bir çabaya girişiyor.
AMAN REİS DUYMASIN OYUNCULARI KİMLER?
Ozan Akbaba: İlyas Çakırbeyli
Mustafa Üstündağ: Boran Kayalı
Savaş Özdemir: Tipi/Murat İspirli
Sevinç Kıranlı: : Hatice Kalkandere
Hakan Karsak: Enişte/Temel Kalkandere
Emir Benderlioğlu: Behzat Façalı
Ceren Benderlioğlu: Ömür Çakırbeyli