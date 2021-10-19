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    • 19.10.2021 17:51
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    • 19.10.2021 17:53
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    Aman Reis Duymasın konusu nedir? Aman Reis Duymasın filmi oyuncuları kimler? Nerede ve ne zaman çekildi?

    Bu akşam ATV’de yayınlanacak olan Aman Reis Duymasın konusu nedir? Dizi ve film severler televizyon kanallarının yayın akışını yakından takip ediyor ve ekrana gelecek olanlarla ilgili bilgileri de yakından araştırıyor. Vizyona girdiği yıl ilgiyle izlenen ve televizyonda yayınlandığı zamanlarda da aynı ilgiyle izlenen Aman Reis Duymasın filmi herkesi kahkahaya boğmaya hazırlanıyor. Peki Aman Reis Duymasın filmi oyuncuları kimler? Nerede ve ne zaman çekildi? İşte ayrıntılar…

    takvim.com.tr
    Aman Reis Duymasın konusu nedir?

    Aman Reis Duymasın konusu nedir? Aman Reis Duymasın filmi oyuncuları kimler? Nerede ve ne zaman çekildi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır. ATV'nin izlenme rekorları kıran ve uzun yıllardır devam eden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizi oyuncularından oluşan kadrosu ile dikkat çeken ve izleyenlere eğlence dolu anlar yaşatan Aman Reis Duymasın filmi bu akşam ATV'de yayınlanacak. İşte henüz izlememiş olanların merak ettiği bilgiler...

    AMAN REİS DUYMASIN KONUSU NEDİR?

    Aman Reis Duymasın filmi, yeraltı dünyasının tanınan ailelerinin çıktığı tatilde başına gelenleri konu alıyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden tanıdığımız karakterler, tatil için gittikleri yere adımlarını atar atmaz inanılmaz olaylarla karşılaşıyorlar. Bu tatilde işler bir süre sonra çığırından çıkıyor ve ekip Hızır Reis'in yaşananları duymaması için büyük bir çabaya girişiyor.

    AMAN REİS DUYMASIN OYUNCULARI KİMLER?

    Ozan Akbaba: İlyas Çakırbeyli

    Mustafa Üstündağ: Boran Kayalı

    Savaş Özdemir: Tipi/Murat İspirli

    Sevinç Kıranlı: : Hatice Kalkandere

    Hakan Karsak: Enişte/Temel Kalkandere

    Emir Benderlioğlu: Behzat Façalı

    Ceren Benderlioğlu: Ömür Çakırbeyli

        Sevil Akı Saner: Emine İspirli

        Tevfik Erman Kutlu: Tekin Kutlu

        Ömer Kurt: Zafer

        Bekir Çiçekdemir: Hüsnü

        Sabahattin Yakut: Korhan

        Berna Üçkaleler: Sibel

        Ezgi Esma Kürklü:Gamze

        Oktay Kaynarca : Hızır Çakırbeyli

        AMAN REİS DUYMASIN FİLMİ NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

        Onur Tan'ın yönettiği, senaryosunu Bahadır Özdener ve Berna Aruz'un birlikte yazdığı Aman Reis Duymasın filmin çekimleri İstanbul ve Erdek'te gerçekleştirildi. Film, 13 Aralık 2019'da gösterime girmişti.
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