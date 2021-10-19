Aman Reis Duymasın konusu nedir? Aman Reis Duymasın filmi oyuncuları kimler? Nerede ve ne zaman çekildi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır. ATV'nin izlenme rekorları kıran ve uzun yıllardır devam eden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizi oyuncularından oluşan kadrosu ile dikkat çeken ve izleyenlere eğlence dolu anlar yaşatan Aman Reis Duymasın filmi bu akşam ATV'de yayınlanacak. İşte henüz izlememiş olanların merak ettiği bilgiler...