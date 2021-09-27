Hatice Dağlı bulundu mu? Müge Anlı’da kayıp olarak aranan Kastamonu Hatice Dağlı olayı nedir? Son gelişmeler…

Hatice Dağlı bulundu mu? Müge Anlı'da kayıp olarak aranan Kastamonu Hatice Dağlı olayı nedir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. ATV'nin hafta içi her gün ilgiyle izlenen fenomen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'de yine çok ilginç bir kayıp vakası yaşandı. Peki Kastamonu'da kaybolan 86 yaşındaki Hatice Dağlı'ya ne oldu, bulundu mu?
HATİCE DAĞLI OLAYI NEDİR?
Müge Anlı, Hatice Hanım'ın 19 Eylül Pazar günü evde olduğu, oğlu evden çıkarken kapıyı kilitlediğini, akşam oğlu Fahri Bey'in geldiği ve annesinin olmadığını gördüğünü anlattı.
Müge Anlı, camdan bakıldığında apartman boşluğunda Hatice Hanım'ın ayakkabılarının karşı evin damında bulunduğu, bastonun da ve hırkasının da damın üzerinde olduğunu ama yine kapının kilitli olduğunu belirtti.
KASTAMONU HATİCE DAĞLI BULUNDU MU?
Kastamonu Merkez'de oğlu ile yaşayan 86 yaşındaki Hatice Dağlı'nın kaybolduğu ancak yaşadığı binadan hiç dışarı çıkmadığı belirtildi. Oğlu Fahri Tiryaki'nin Müge Anlı'ya başvurması sonucunda yaşlı kadının kaybolmasına ilişkin arama çalışmaları başlatıldı.