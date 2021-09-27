Hatice Dağlı bulundu mu? Müge Anlı’da kayıp olarak aranan Kastamonu Hatice Dağlı olayı nedir? Son gelişmeler…

Hatice Dağlı bulundu mu? Müge Anlı'da kayıp olarak aranan Kastamonu Hatice Dağlı olayı nedir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. ATV'nin hafta içi her gün ilgiyle izlenen fenomen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'de yine çok ilginç bir kayıp vakası yaşandı. Peki Kastamonu'da kaybolan 86 yaşındaki Hatice Dağlı'ya ne oldu, bulundu mu?