1 Başka Güzel hangi kanalda, saat kaçta? Bir Başka Güzel jüri üyeleri ve yarışmacıları kimler?

Türkiye bir başka güzelini arıyor. BBO Yapım imzalı yepyeni bir moda yarışması artık hafta içi her gün evlere konuk olacak. Dünyanın farklı bölgelerinden gelen yarışmacılar programda moda rüzgârı estirecek. Esra Eron'un sunduğu Bir Başka Güzel'in formatı, jüri üyeleri ve yarışmacıları bir hayli merak ediliyor. Peki Bir Başka Güzel jüri üyeleri ve yarışmacıları kimler? Bir Başka Güzel hangi kanalda, saat kaçta?

BİR BAŞKA GÜZEL JÜRİ ÜYELERİ VE YARIŞMACILARI KİMLER?

Bir Başka Güzel yarışmasının jüri üyeleri şöyle;

Raşit Bağzıbağlı

Emina Jahoviç

Bige Daruga Çalışkan