1 Başka Güzel hangi kanalda, saat kaçta? Bir Başka Güzel jüri üyeleri ve yarışmacıları kimler?

Türkiye bir başka güzelini arıyor. BBO Yapım imzalı yepyeni bir moda yarışması artık hafta içi her gün evlere konuk olacak. Dünyanın farklı bölgelerinden gelen yarışmacılar programda moda rüzgârı estirecek. Esra Eron'un sunduğu Bir Başka Güzel'in formatı, jüri üyeleri ve yarışmacıları bir hayli merak ediliyor. Peki Bir Başka Güzel jüri üyeleri ve yarışmacıları kimler? Bir Başka Güzel hangi kanalda, saat kaçta?
BİR BAŞKA GÜZEL JÜRİ ÜYELERİ VE YARIŞMACILARI KİMLER?
Bir Başka Güzel yarışmasının jüri üyeleri şöyle;
Raşit Bağzıbağlı
Emina Jahoviç
Bige Daruga Çalışkan
Bir Başka Güzel yarışmasının yarışmacıları ise şöyle;
1 Başka Güzel yarışma programında 12 tane yarışmacı yer alıyor. İki gruba ayrılan yarışmacılar hem kendi içerisinde hem de karşı takım ile yarışıyor.
1 Başka Güzel yarışmasının ilk grubunda yer alan 6 yarışmacının isimleri: Elmas, Dilşah, Kardelen, Tanya, Melika ve Aisha.
2. grubunda yer alan 6 yarışmacının isimleri: Zahra, Ebrar, Nur, Büşra, Ece ve Gaye
BİR BAŞKA GÜZET YARIŞMA PROGRAMININ FORMATI NEDİR?
Binlerce aday arasından seçilen 12 yarışmacı, önce takımı için sonra da bireysel olarak mücadele edecek ve büyük ödül olan bir kasa altını almaya çalışacak. Hırsın ve rekabetin yer aldığı programda birbirinden değişik şovlar da olacak.
BİR BAŞKA GÜZEL HANG KANALDA, SAAT KAÇTA?
Stilin, tarzın, yaratıcılığın konuştuğu '1 Başka Güzel' 13 Eylül Pazartesi'den itibaren hafta içi her gün saat 13:00'da SHOW TV'de olacak.