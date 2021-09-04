Avustralya'nın Port Hedland kasabasında hangi hayvan 18 kutu bira çalıp sarhoş olmuş ve inekle kavga etmeye çalışmıştır sorusu Milyoner'de yarışmacına soruldu. ATV'de her hafta Kim Milyoner Olmak İster heyecanı yaşanıyor. Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevaplarına takvim.com.tr adresinde bulabilirsiniz.

Soru: Avustralya'nın Port Hedland kasabasında hangi hayvan 18 kutu bira çalıp sarhoş olmuş ve inekle kavga etmeye çalışmıştır?

A: Yaban domuzu

B: Bozayı

C: Dingo

D: Kanguru

Doğru cevap: A: Yaban domuzu