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    • 04.09.2021 21:23
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    • 04.09.2021 21:24
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    Avustralya'nın Port Hedland kasabasında hangi hayvan 18 kutu bira çalıp sarhoş olmuş ve inekle kavga etmeye çalışmıştır?

    Kenan İmirzalıoğlu sunumunda ekranlarda gelen Kim Milyoner Olmak İster programında sorulan soruların yanıtları araştırılıyor. ATV’nin sevilen programı Kim Milyoner Olmak İster’de her hafta yarışmacılar büyük ödüle ulaşmaya çalışıyor. Yarışmada çıkan sorular ise izleyiciler tarafından araştırılıyor. Peki, Avustralya'nın Port Hedland kasabasında hangi hayvan 18 kutu bira çalıp sarhoş olmuş ve inekle kavga etmeye çalışmıştır? İşte cevabı...

    Avustralya’nın Port Hedland kasabasında hangi hayvan 18 kutu bira çalıp sarhoş olmuş ve inekle kavga etmeye çalışmıştır?

    Avustralya'nın Port Hedland kasabasında hangi hayvan 18 kutu bira çalıp sarhoş olmuş ve inekle kavga etmeye çalışmıştır sorusu Milyoner'de yarışmacına soruldu. ATV'de her hafta Kim Milyoner Olmak İster heyecanı yaşanıyor. Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevaplarına takvim.com.tr adresinde bulabilirsiniz.

    Soru: Avustralya'nın Port Hedland kasabasında hangi hayvan 18 kutu bira çalıp sarhoş olmuş ve inekle kavga etmeye çalışmıştır?

    A: Yaban domuzu

    B: Bozayı

    C: Dingo

    D: Kanguru

    Doğru cevap: A: Yaban domuzu

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    Haberler Televizyon Avustralya'nın Port Hedland kasabasında hangi hayvan 18 kutu bira çalıp sarhoş olmuş ve inekle kavga etmeye çalışmıştır?
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