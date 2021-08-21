Çizgi film karakterleri Ayı Yogi ve arkadaşı ayı Bobo'yla ilgili hangi bilgi doğrudur? Sorusunun cevabı Kim Milyoner Olmak İster izleyiciler tarafından arama motorları üzerinden sıkça sorgulananlar arasında yer aldı. Cumartesi akşamları saat 20.00'de ATV ekranlarında Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğu ile yayınlanan fenomen yarışma Kim Milyoner Olmak İster yine farklı soruları ile izleyicileri ekrana kilitlemeyi başardı. Sorulan soruların cevapları merak konusu oldu. İşte gündemde büyük ilgi uyandıran o sorunun doğru cevabı...
İŞTE MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORUNUN YANITI
A:Yogi kravat, Babo papyon takar
B:Yogi papyon bobo kravat takar
C:İkisi de papyon takar
D:İkisi de kravat takmaz
Doğru cevap: A şıkkı Yogi kravat, Babo papyon takar