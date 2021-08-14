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    • 14.08.2021 23:14
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    Bir yardım kurulu olan Charities Aid Foundaiton'ın 2021'de yayımladığı Dünya Bağışçılık Endeksi'ne göre en hayırsever...

    Bir yardım kurulu olan Charities Aid Foundaiton'ın 2021'de yayımladığı Dünya Bağışçılık Endeksi'ne göre en hayırsever üç ülke sırasıyla hangisidir? Sorusunun cevabı akşam saatlerinde yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. ATV’de yayınlanan her bölümüyle izleyicileri ekrana kilitlemeyi başaran fenomen yarışması Kim Milyoner Olmak İster’deki soruların cevapları merak ediliyor ve yanıtları Kim Milyoner Olmak İster seyircileri tarafından internet üzerinden sorgulanıyor. Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya yöneltilen bugünkü soru oldukça dikkat çekti. İşte milyonların ilgisini çeken o çok konuşulan soru, şıkları ve yanıtı...

    takvim.com.tr
    Bir yardım kurulu olan Charities Aid Foundaiton’ın 2021’de yayımladığı Dünya Bağışçılık Endeksi’ne göre en hayırsever...

    Bir yardım kurulu olan Charities Aid Foundaiton'ın 2021'de yayımladığı Dünya Bağışçılık Endeksi'ne göre en hayırsever üç ülke sırasıyla hangisidir? Sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyiciler tarafından arama motorları üzerinden yoğun bir şekilde araştırılır oldu. Cumartesi akşamları saat 20.00'de ATV ekranlarında Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğu ile yayınlanan fenomen yarışma Kim Milyoner Olmak İster bu akşam da izleyicileri ekrana kilitledi. Sorulan soruların cevapları merak konusu oldu. İşte gündemde büyük ilgi uyandıran o sorunun doğru yanıtı...

    İŞTE MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

    Soru: Bir yardım kurulu olan Charities Aid Foundaiton'ın 2021'de yayımladığı Dünya Bağışçılık Endeksi'ne göre en hayırsever üç ülke sırasıyla hangisidir?

    A:ABD, Birleşik Krallık, Kanada

    B:Endonezya, Kenya, Nijerya

    C:İsveç, Norveç, Danimarka

    D:Almanya, Fransa, Çin

    Doğru cevap: B şıkkı Endonezya, Kenya, Nijerya
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    Haberler Televizyon Bir yardım kurulu olan Charities Aid Foundaiton'ın 2021'de yayımladığı Dünya Bağışçılık Endeksi'ne göre en hayırsever...
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