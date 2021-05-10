Dora'nın "Adam gibi, delikanlı gibi sevinmesini söyledim" savunması üzerine Ilıcalı, "Senin sistem şu; ben neyi söylersem bu adam delirir de, aynı zamanda ben de konseyde açıklamasını yapabilirim. İsmail sana geldiğim zaman da bazı hareketlerinde karşı tarafı tahrik etme var" açıklamasını yaptı.