Survivor'da yumruklar havalarda uçuştu gırtlak gırtlağa geldiler! Erkekliğine laf etti zapt edilemeyince Acun Ilıcalı devreye girdi... Yine gerginlik yine Survivor... Takımların karışmasının ardından ipler artık kopma noktasında... Sunuculuğunu Acun Ilıcalı ve Murat Ceylan'ın üstlendiği Survivor'da ortalık fena karıştı. Mavi takımdan Uğurtan Dora ile kırmızı takımdan İsmail Balaban arasında 'erkeklik' kavgası çıktı herkes birbirine girdi. Olaya son olarak Acun Ilıcalı dahil oldu.
TV8'de yayınlanan 'Survivor 2021'de Melis Sezer'in elenmesinin ardından ünlülerde tek kadın yarışmacı kalınca, takımların yeniden kurulmasına karar verildi. 11 yarışmacı, 'kırmızı' ve 'mavi takım' şeklinde karıştırıldı.
Batuhan Karacakaya, Aleyna Çalışkan, İsmail Balaban, Aleyna Kalaycıoğlu ve Berkay Yuvakuran kırmızı takımda yer aldı. Mavi takım ise Sergen Bayar, Ayşe Yüksel, Yiğit Poyraz, Merve Aydın, Steven Salam ve Uğurtan Dora'dan oluştu.