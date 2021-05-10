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    • 10.05.2021 11:47
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    • 10.05.2021 11:47
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    'da yumruklar havalarda uçuştu gırtlak gırtlağa geldiler! Erkekliğine laf etti zapt edilemeyince Acun Ilıcalı devreye girdi

    'de takımların karışmasının ardından ipler iyice gerildi... 'da kırmızı takım , , , ve 'dan oluşurken mavi takım ise , , , ve 'den oluştu. Ancak işler iyice kızıştı. Daha önce de husumetli olan iki yarışmacı, yarışma esnasından deyimi yerindeyse gırtlak gırtlağa geldi. Sonunda Acun Ilıcalı müdahale etmek zorunda kaldı. Zapt edilemeyen iki taraf konseyde yüzleşti.

    Survivor'da yumruklar havalarda uçuştu gırtlak gırtlağa geldiler!

    Survivor'da yumruklar havalarda uçuştu gırtlak gırtlağa geldiler! Erkekliğine laf etti zapt edilemeyince Acun Ilıcalı devreye girdi... Yine gerginlik yine Survivor... Takımların karışmasının ardından ipler artık kopma noktasında... Sunuculuğunu Acun Ilıcalı ve Murat Ceylan'ın üstlendiği Survivor'da ortalık fena karıştı. Mavi takımdan Uğurtan Dora ile kırmızı takımdan İsmail Balaban arasında 'erkeklik' kavgası çıktı herkes birbirine girdi. Olaya son olarak Acun Ilıcalı dahil oldu.

    TV8'de yayınlanan 'Survivor 2021'de Melis Sezer'in elenmesinin ardından ünlülerde tek kadın yarışmacı kalınca, takımların yeniden kurulmasına karar verildi. 11 yarışmacı, 'kırmızı' ve 'mavi takım' şeklinde karıştırıldı.

    Batuhan Karacakaya, Aleyna Çalışkan, İsmail Balaban, Aleyna Kalaycıoğlu ve Berkay Yuvakuran kırmızı takımda yer aldı. Mavi takım ise Sergen Bayar, Ayşe Yüksel, Yiğit Poyraz, Merve Aydın, Steven Salam ve Uğurtan Dora'dan oluştu.

        "DELİKANLI GİBİ SEVİN"

        Yeni takımların ilk dokunulmazlık oyununda tansiyon oldukça yükseldi. Daha önce 'zenne' ve 'soytarı' sözleri nedeniyle yıldızı barışmayan İsmail Balaban ve Uğurtan Dora, bir kez daha oyun sırasında birbirine girdi.

        Dora'ya karşı oyunu kazanan İsmail, "Neydi, şans mı?" diyerek sevinç gösterisi yaptı. Dora'dan ise "Delikanlı gibi sevin. Sesini değiştire, değiştire gülüyorsun. Biraz erkek gibi sevin" tepkisi geldi.

        "SEN NE DİYORSUN? SEN KİMSİN?"

        Bir anda çılgına dönen Survivor İsmail, "Ne demek delikanlı? Sen ne diyorsun? Sen kimsin de benim delikanlılığımı sorguluyorsun?" cevabını verdi. Bu sırada takım arkadaşları, Balaban'ı sakinleştirmekte güçlük çekti.

            "BEN NE SÖYLERSEM BU ADAM DELİRİR?"

            Ada konseyinde açıklama yapan Acun Ilıcalı, "Benim için önemli bir konu var. O da İsmail ile Dora'nın arasındaki tartışma" açıklaması ile ikiliye söz hakkı verdi.

            Dora'nın "Adam gibi, delikanlı gibi sevinmesini söyledim" savunması üzerine Ilıcalı, "Senin sistem şu; ben neyi söylersem bu adam delirir de, aynı zamanda ben de konseyde açıklamasını yapabilirim. İsmail sana geldiğim zaman da bazı hareketlerinde karşı tarafı tahrik etme var" açıklamasını yaptı.

            Gerginliği yüzünden okunan İsmail Balaban ise "Elimden geldiğince sabrediyorum, susuyorum. Sabır taşı var, çatladı" şeklinde isyanını dile getirdi.
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            Haberler Televizyon Survivor'da yumruklar havalarda uçuştu gırtlak gırtlağa geldiler! Erkekliğine laf etti zapt edilemeyince Acun Ilıcalı devreye girdi