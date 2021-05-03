Masumlar Apartmanı sadece bir kaç bölüm sonra yolun sonuna gelecek! TRT 1'de final bayrakları çıktı kararını verdi... Başrollerinde Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola, Merve Dizdar ve Birkan Sokullu'nun rol aldığı yönetmenliğini Çağrı Lostuvalı'nın üstlendiği Masumlar Apartmanı özellikle son bölümleriyle nefesleri kesiyor. İzleyicileri yeni bölümleriyle ekran başına toplayan Masumlar Apartmanı'nın final tarihi belli oldu. İşte sadece birkaç bölümü kalan Masumlar Apartmanı'nın final tarihi...
Başrollerinde Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah ve Merve Dizdar gibi isimlerin paylaştığı Masumlar Apartmanı dizisinde sevenlerini üzecek bir haber geldi. Gülseren Budayıcıoğlu'nun Çöp Apartman isimli hikayesinden esinlenerek ekranlara getirilmiş olan Masumlar Apartmanı dizisinin final tarihi açıklandı. İşte merak edilen tüm diğer detaylar...
Ekranlara gelen son bölümlerde ise diziden ayrılan Tansel Öngel'in yeniden döndüğü görülmüştü. Kazan dairesinde Han tarafından tutulan Naci'nin gelecek olan yeni bölümde ortaya çıkacağı düşünülüyor.