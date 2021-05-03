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    • Televizyon
    • 03.05.2021 12:40
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    • 03.05.2021 12:40
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    sadece bir kaç bölüm sonra yolun sonuna gelecek! 'de final bayrakları çıktı kararını verdi

    ’in Salı günlerine damga vuran ve yayınlandığı ilk günden bu yana gündemden düşmeyen dizisi “”, gerçek bir hayat hikayesinden uyarlandı. Masumlar Apartmanı, çarpıcı öyküsüyle izleyicileri ekran başına kilitliyor. Yeni bölümleri merakla ve heyecanla beklenen Masumlar Apartmanı'na final kapısı göründü. Başrollerini , , ve 'ın paylaştığı dizinin ömrü için artık ekranda son birkaç bölümü bar. İşte Masumlar Apartmanı'nın final tarihi..

    Masumlar Apartmanı sadece bir kaç bölüm sonra yolun sonuna gelecek!

    Masumlar Apartmanı sadece bir kaç bölüm sonra yolun sonuna gelecek! TRT 1'de final bayrakları çıktı kararını verdi... Başrollerinde Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola, Merve Dizdar ve Birkan Sokullu'nun rol aldığı yönetmenliğini Çağrı Lostuvalı'nın üstlendiği Masumlar Apartmanı özellikle son bölümleriyle nefesleri kesiyor. İzleyicileri yeni bölümleriyle ekran başına toplayan Masumlar Apartmanı'nın final tarihi belli oldu. İşte sadece birkaç bölümü kalan Masumlar Apartmanı'nın final tarihi...

    Başrollerinde Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah ve Merve Dizdar gibi isimlerin paylaştığı Masumlar Apartmanı dizisinde sevenlerini üzecek bir haber geldi. Gülseren Budayıcıoğlu'nun Çöp Apartman isimli hikayesinden esinlenerek ekranlara getirilmiş olan Masumlar Apartmanı dizisinin final tarihi açıklandı. İşte merak edilen tüm diğer detaylar...

    Ekranlara gelen son bölümlerde ise diziden ayrılan Tansel Öngel'in yeniden döndüğü görülmüştü. Kazan dairesinde Han tarafından tutulan Naci'nin gelecek olan yeni bölümde ortaya çıkacağı düşünülüyor.

        Han'ın kardeşini intikamını almak için tuttuğu Naci, yemek yediği tabağın içerisine "Yardım edin" notunu bırakmıştı.

        Yayın hayatına başladığı ilk günden beri dikkatleri üzerine toplamış olan dizinin ilk bölümü çok beğenilmişti. Hikayeye eklenen bazı karakterler ise seyircide şok etkisi yaratmıştı. Heyecanı giderek artan dizinin final tarihi ise açıklandı. Peki, Masumlar Apartmanı dizisi ne zaman final yapacak?

        Sosyal medyada yer alan iddialara göre 31. bölümüyle ekranlara damgasını vurmuş olan Masumlar Apartmanı dizisinin sezon finali bölümü 37. bölüm olacak.

            Yaklaşık olarak 5 bölümü kalan Masumlar Apartmanı dizisinin Haziran ayı içinde ekranlara veda edeceği, Eylül ayı gibi yeniden ekranlara döneceği düşünülüyor.

            Hayranlarını şaşkına çeviren bu gelişmeden sonra birçok sosyal medya kullanıcısı dizinin sezon finali yapmasına sevindi. Ekranlarda dizisini görmek isteyen seyirciler "Çabuk gel Eylül" gibi yorumlar bıraktılar.

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            Haberler Televizyon Masumlar Apartmanı sadece bir kaç bölüm sonra yolun sonuna gelecek! TRT 1'de final bayrakları çıktı kararını verdi