Yayın hayatına başladığı ilk günden beri dikkatleri üzerine toplamış olan dizinin ilk bölümü çok beğenilmişti. Hikayeye eklenen bazı karakterler ise seyircide şok etkisi yaratmıştı. Heyecanı giderek artan dizinin final tarihi ise açıklandı. Peki, Masumlar Apartmanı dizisi ne zaman final yapacak?