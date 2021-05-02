Bir açık artırmada boş bir kavanoz içerisinde kimlerin soluduğu hava molekülleri olabileceği söylenerek satılmıştır?

İnternetteki bir açık artırma sitesinde boş bir kavanoz içerisinde kimlerin soluduğu hava molekülleri olabileceği söylenerek 2005'de 5 529.99 2010'de 523 dolara satılmıştır?

ATV'de Kenan İmirzalıoğlu sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan her soru merak konusu oluyor.

Peki, bu sorunun yanıtı nedir? İşte milyonların merak ettiği sorunun yanıtı...

MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

Soru: İnternetteki bir açık artırma sitesinde boş bir kavanoz içerisinde kimlerin soluduğu hava molekülleri olabileceği söylenerek 2005'de 5 529.99 2010'de 523 dolara satılmıştır?

A: Prens William ve Kate Middleton

B: Angelina Jolie ve Brad Pitt

C: Kanye West ve Kim Kardashian

D: David Beckham ve Victoria Beckham

Doğru cevap: Angelina Jolie ve Brad Pitt