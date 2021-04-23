Bekaret sahnesiyle Camdaki Kız olay yarattı herkes konuştu! Önce cinsel fantezi odası şimdi de bekaret kontrolü derken... Kanal D ekranlarında izleyiciyle kısa bir süre önce buluşmaya başlayan Camdaki Kız, 3. son bölümüyle yine sosyal medyanın en çok konuştuğu konulardan biri haline geldi. Geçtiğimiz hafta yine çok konuşulan cinsel fantezi odasının ardından bu kez de Burcu Biricik'in canlandırdığı Nalan karakterine yapılan bekaret kontrolü sahnesi geceye damgasını vurdu.
Camdaki Kız dizisinin 3. bölümü Kanal D'de yayınlandı. Dizideki bekaret sahnesi sosyal medyada gündem oldu. Burcu Biricik'in canlandırdığı Nalan karakterinin olduğu jinekolog sahnesi ve yapılan bekaret kontrolü sahnesi gecenin en çok konuşulan konularından biri oldu.
Psikiyatrist doktor Gülseren Budayıcıoğlu'nun Camdaki Kız adlı eserinden Kanal D ekranlarına uyarlanan dizisi, dün akşam yayımlanan yeni bölümüyle yine seyirciyi ekranlara kilitledi.