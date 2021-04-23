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    • 23.04.2021 14:09
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    • 23.04.2021 14:09
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    Bekaret sahnesiyle olay yarattı herkes konuştu! Önce cinsel fantezi odası şimdi de bekaret kontrolü derken...

    ekranlarının yeni dizisi sosyal medyanın gündemine damgasını vurdu... Başrollerini ve 'nun üstlendiği, 'nun kitabından uyarlanan Camdaki Kız, son bölümdeki 'bekaret kontrolü' sahneleriyle seyircinin ağzını açık bıraktı. Geçtiğimiz haftalarda Feyyaz Şerifoğlu'nun hayat verdiği Sedat ve 'nin canlandırdığı Cana karakterinin cinsel fantezi için tasarladığı 'kırmızı oda'sının ardından bu hafta da bekaret sahneleri sosyal medyanın gündemine düştü.

    Bekaret sahnesiyle Camdaki Kız olay yarattı herkes konuştu!

    Bekaret sahnesiyle Camdaki Kız olay yarattı herkes konuştu! Önce cinsel fantezi odası şimdi de bekaret kontrolü derken... Kanal D ekranlarında izleyiciyle kısa bir süre önce buluşmaya başlayan Camdaki Kız, 3. son bölümüyle yine sosyal medyanın en çok konuştuğu konulardan biri haline geldi. Geçtiğimiz hafta yine çok konuşulan cinsel fantezi odasının ardından bu kez de Burcu Biricik'in canlandırdığı Nalan karakterine yapılan bekaret kontrolü sahnesi geceye damgasını vurdu.

    Camdaki Kız dizisinin 3. bölümü Kanal D'de yayınlandı. Dizideki bekaret sahnesi sosyal medyada gündem oldu. Burcu Biricik'in canlandırdığı Nalan karakterinin olduğu jinekolog sahnesi ve yapılan bekaret kontrolü sahnesi gecenin en çok konuşulan konularından biri oldu.

    Psikiyatrist doktor Gülseren Budayıcıoğlu'nun Camdaki Kız adlı eserinden Kanal D ekranlarına uyarlanan dizisi, dün akşam yayımlanan yeni bölümüyle yine seyirciyi ekranlara kilitledi.

        Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun oynadığı dizide bekaret sahnesi hem diziye hem sosyal medyaya damgasını vurdu.

        Burcu Biricik'in oynadığı Nalan karakterinin annesi Feride'nin baskıları ve yaptıkları zaten izleyiciyi bunaltmışken son bölümdeki bekaret sahnesi 'Artık bu kadar da olmaz' dedirtti.

        Nalan'ın evleneceği kişiyle dışarda vakit geçirmesinin üzerine annesinin ne yaptıklarından habersiz olması psikolojik sorunları olan Feride karakterinde şüpheler yaratınca kızını jinekoloğa götürür.

            Dizide, annesinin isteği üzerine 'bekaret' testine giden Nalan'ın, çocukluğunda da aynı durumu yaşadığı görüldü. Camdaki Kız dizisinde bu sahnenin her ayrıntısıyla yer alması, Burcu Biricik'in bu sahneyi oynamış olması ve böyle bir sahnenin çekilmiş olması tepkilere neden oldu.

            Dizide yer alan doktor tepkisinin ise geri planda kalması, doktorun ''Asıl sorun sizde'' diyerek bulunduğu serzenişin ön plana çıkarılmaması da tepkilere neden oldu.

            Dizinin uyarlandığı kitapta böyle bir sahnenin olmadığına dikkat çeken birçok sosyal medya kullanıcısı, izlenme kazanmak için çekilen sahneye tepki gösterdi.
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