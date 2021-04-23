Bekaret sahnesiyle Camdaki Kız olay yarattı herkes konuştu! Önce cinsel fantezi odası şimdi de bekaret kontrolü derken... Kanal D ekranlarında izleyiciyle kısa bir süre önce buluşmaya başlayan Camdaki Kız, 3. son bölümüyle yine sosyal medyanın en çok konuştuğu konulardan biri haline geldi. Geçtiğimiz hafta yine çok konuşulan cinsel fantezi odasının ardından bu kez de Burcu Biricik'in canlandırdığı Nalan karakterine yapılan bekaret kontrolü sahnesi geceye damgasını vurdu.