Erdal Beşikçioğlu (Cihan), Nur Fettahoğlu (Aylin), Tuvana Türkay (Azra), Nihal Koldaş (Gülsüm), Can Nergis (Bülent), Helin Kandemir (Cemre), Nejat Uygur (Mert), Bülent Gültekin (Çetin), Yaşar Üzer (Halil), Bulut Teker (Melisa), Tuğçe Aykut (İnci)

HELİN KANDEMİR KİMDİR?

2004 doğumlu olan ve henüz 16 yaşında olan Helin Kandemir, bu kısa ömrüne neler sığdırmış neler? Genç oyuncu, Kibrit karakteriyle Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde oynuyor şimdilerde ama onu ilk olarak İsimsizler dizisiyle 2017 yılında ekranda yerini almıştı. Yani 13 yaşındayken.

Helin Kandemir aslında kariyerine reklamlarda rol alarak başladı. İlk olarak 9 yaşındayken 2013 yılında Ötesiz İnsanlar isimli bir dizide oynadı. Daha sonra Bitmeyen Hikaye ve Kollama isimli dizilerde rol aldı. Bu dizinin ardından ise 2016 yılında İsimsizler dizisinde oynadı.

Ancak Helin Kandemir'in en çok dikkat çektiği yapım Bir Litre Gözyaşı dizisi oldu. Orada Miray Daner'in kardeşi Elif'i oynuyordu. Asi kız karakteriyle dikkatleri çekmişti.