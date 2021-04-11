Farklı dizi projelerinden tanıdığımız isimler Kağıt Ev dizisinde bir araya geliyor ve yayınlanan tanıtımları büyük merak uyandırdı. Arama motorları üzerinden Kağıt Ev dizisi ne zaman başlıyor? Kağıt Ev konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? Sorularının yanıtları merakla sorgulanır oldu. İşte yeni dizi hakkında merak edilen tüm bilgiler ve yayınlanan tanıtım…
KAĞIT EV NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Yapımcılığını O3 Medya'nın üstlendiği yapımcısı Saner Ayar ve yönetmen koltuğunda Şenol Sönmez'in oturduğu yeni dizi Star TV'de yayınlanacak, tarihi ise henüz belli olmadı.
KAĞIT EV KONUSU VE OYUNCULARI
Cihan (Erdal Beşikçioğlu) ve Aylin Fırtına (Nur Fettahoğlu) oğulları Mert (Nejat Uygur), büyük kızları Cemre (Helin Kandemir) ve küçük kızları Melisa (Bulut Teker) ile; mutluluk ve refah içinde, imrenilecek bir hayat yaşamaktadırlar. Kariyerleri, evleri, hayatları kısacası çizdikleri aile tablosu mükemmeldir. Ama bu mükemmel hayatları tek bir yanlış anlama ile darmadağın olur. Fırtına Ailesi'nin hayatı, verdikleri talihsiz bir karar ile bir anda değişecek, yıllarca büyük bir özen ve emekle kurdukları düzenleri ise bir gecede temellerinden sarsılacaktır. Onlar hem çocuklarını hem de ailelerini korumak için her şeyi göze almak zorundadırlar.
Erdal Beşikçioğlu (Cihan), Nur Fettahoğlu (Aylin), Tuvana Türkay (Azra), Nihal Koldaş (Gülsüm), Can Nergis (Bülent), Helin Kandemir (Cemre), Nejat Uygur (Mert), Bülent Gültekin (Çetin), Yaşar Üzer (Halil), Bulut Teker (Melisa), Tuğçe Aykut (İnci)
HELİN KANDEMİR KİMDİR?
2004 doğumlu olan ve henüz 16 yaşında olan Helin Kandemir, bu kısa ömrüne neler sığdırmış neler? Genç oyuncu, Kibrit karakteriyle Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde oynuyor şimdilerde ama onu ilk olarak İsimsizler dizisiyle 2017 yılında ekranda yerini almıştı. Yani 13 yaşındayken.
Helin Kandemir aslında kariyerine reklamlarda rol alarak başladı. İlk olarak 9 yaşındayken 2013 yılında Ötesiz İnsanlar isimli bir dizide oynadı. Daha sonra Bitmeyen Hikaye ve Kollama isimli dizilerde rol aldı. Bu dizinin ardından ise 2016 yılında İsimsizler dizisinde oynadı.
Ancak Helin Kandemir'in en çok dikkat çektiği yapım Bir Litre Gözyaşı dizisi oldu. Orada Miray Daner'in kardeşi Elif'i oynuyordu. Asi kız karakteriyle dikkatleri çekmişti.