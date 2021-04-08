Show TV anında kalemini kırdı hemen yayından kaldırdı! Kayba artık tahammülü yok böylesi ne görüldü ne de duyuldu... Kırmızı Kamyon 2. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta ilk bölüm ile Çarşamba akşamı Show TV ekranında izleyici ile buluşan Kırmızı Kamyon dizisi Show TV yayın akışında yer almayınca kafalar karıştı. Ancak Kırmızı Kamyon ile ilgili gerçek sonra ortay çıktı. İşte Kırmızı Kamyon'un akıbeti ile ilgili detaylar..
Televizyon ekranlarında bu sezon birçok başarılı dizi milyonlarca izleyicinin karşısına çıkıyor ve kanallarda bu sezon diziler adına adeta büyük bir bolluk yaşanıyor. Bu bolluğun yaşandığı son sezonda, televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkan dizilerden bazıları büyük ses getirerek adını daha güçlü şekilde duyurmayı başarıyor. Haftanın her günü televizyon ekranlarında güçlü yapımlar bir araya geliyor ve bazı diziler daha ekranlara gelmeye başlamadan önce bile büyük ses getirmeyi başarıyor.
Bu dizilerden biri olacağı düşünülen Kırmızı Kamyon dizisi içinse işler istediği gibi başlamış olmasına rağmen, ilk bölümde işler istendiği gibi gitmedi. Dizi henüz tanıtım görüntüleri ile büyük ses getirmeyi başarmıştı.