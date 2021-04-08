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    • Televizyon
    • 08.04.2021 13:18
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    • 08.04.2021 13:18
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    anında kalemini kırdı hemen yayından kaldırdı! Kayba artık tahammülü yok böylesi ne görüldü ne de duyuldu

    daha önce eşine az rastlanır bir işe imza attı ve izleyiciyi şaşkına çevirdi. Geride bıraktığımız hafta çarşamba günü 1. bölümüyle izleyici karşısına çıkan, büyük umutlarla gösterilen , 2. bölümü göremeden yayından kaldırıldı. Bekleneni veremeyen dizi için ise daha önce Türk televizyonlarında eşi benzeri görülmemiş bir çözüm üretildi. Oyuncu kadrosu ve konusuyla büyük bir yankı uyandırması beklenen dizi vasatın da altında kalınca bakın hangi formül devreye girdi.

    Show TV anında kalemini kırdı hemen yayından kaldırdı!

    Show TV anında kalemini kırdı hemen yayından kaldırdı! Kayba artık tahammülü yok böylesi ne görüldü ne de duyuldu... Kırmızı Kamyon 2. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta ilk bölüm ile Çarşamba akşamı Show TV ekranında izleyici ile buluşan Kırmızı Kamyon dizisi Show TV yayın akışında yer almayınca kafalar karıştı. Ancak Kırmızı Kamyon ile ilgili gerçek sonra ortay çıktı. İşte Kırmızı Kamyon'un akıbeti ile ilgili detaylar..

    Televizyon ekranlarında bu sezon birçok başarılı dizi milyonlarca izleyicinin karşısına çıkıyor ve kanallarda bu sezon diziler adına adeta büyük bir bolluk yaşanıyor. Bu bolluğun yaşandığı son sezonda, televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkan dizilerden bazıları büyük ses getirerek adını daha güçlü şekilde duyurmayı başarıyor. Haftanın her günü televizyon ekranlarında güçlü yapımlar bir araya geliyor ve bazı diziler daha ekranlara gelmeye başlamadan önce bile büyük ses getirmeyi başarıyor.

    Bu dizilerden biri olacağı düşünülen Kırmızı Kamyon dizisi içinse işler istediği gibi başlamış olmasına rağmen, ilk bölümde işler istendiği gibi gitmedi. Dizi henüz tanıtım görüntüleri ile büyük ses getirmeyi başarmıştı.

        İtfaiyecilerin zorlu mücadelelerini konu alan ve bu konuda Türkiye'de bir ilk olarak ekranlara gelen Kırmızı Kamyon dizisi, Uğur'un bir yangında eşini kurtaramaması ve çocuğunun eşinin ailesine verilmesi sonrası, çocuğuna kavuşma çabasını konu alıyordu. Güçlü bir hikaye ile ekranlara gelen Kırmızı Kamyon dizisi, beklendiği gibi tanıtım ve fragman görüntüleri ile ses getirmeyi başardı ancak dizinin ekranlara gelen ilk bölümünde bu yankıların izi görülemedi.

        Dizi ilk bölümü ile birlikte reytinglerde adeta çakıldı. Ancak dizinin reytinglerde çakılmasının arkasında başka bir sebep bulunuyor. Bu sebebin farkında olan Kırmızı Kamyon dizisinin yapım ekibi ve Show TV kanalı, Kırmızı Kamyon ile ilgili beklenmedik bir karar aldı ve dizinin yayını durduruldu. Ancak dizi sil baştan, ilerleyen tarihlerde tekrar ekranlara gelecek.

        Kırmızı Kamyon dizisinin Çarşamba akşamları ekranlara gelmeye başlaması, daha başlamadan dizinin ipini çeken bir karar oldu. Zira Çarşamba günleri Sadakatsiz, Kuruluş Osman, Masumiyet ve Benim Adım Melek gibi çok güçlü dizi projeleri farklı kanallarda ekranlara geliyor ve Kırmızı Kamyon dizisi ilk bölümden bu diziler ile reytinglerde başa çıkamadı.

            Bununla birlikte kanal, Kırmızı Kamyon dizisinin ilk bölümünden itibaren Haziran ayında tekrar yayınlanmasına karar verdi. Dizi, hiç ekranlara gelmemiş gibi Haziran ayında yayın hayatına tekrar başlayacak.

            KIRMIZI KAMYON'UN KONUSU

            Yapımcılığını 10. Ev'in üstlendiği, senaryosunu Sema Ergenekon'un süpervizörlüğünde Sevgi Yılmaz, Devrim Yıldız Özdemir ve Bahar Kaya'nın kaleme aldığı Kırmızı Kamyon'da yönetmen koltuğunda Osman Kaya oturuyor.

            'Kırmızı Kamyon' itfaiyecilerin hayatlarını, zorlu mücadelelerini, tehlike dolu maceralarını ve birbirlerine olan bağlarını anlatan, dram ve aksiyonu buluşturan bir yapım.

                'Kırmızı Kamyon'un oyuncu kadrosunda; Görkem Sevindik, Nilay Deniz, Ushan Çakır, Fatih Al, Tuğçe Altuğ, Deniz Hamzaoğlu, Aslı Orcan, Toprak Sağlam, Sümeyye Aydoğan, Ebrar Alya Demirbilek, Burak Berkay Akgül, Timur Ölkebaş, Gürberk Polat, Efekan Can, Melisa Akman, Uğur Arda Başkan, Hakan Altıner, Gamze Demirbilek, Yaşar Aydınlıoğlu, Mehmet Mehmetof, Kağan Uluca ve Tuğçe Karabayır buluşuyor.
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                Haberler Televizyon Show TV anında kalemini kırdı hemen yayından kaldırdı! Kayba artık tahammülü yok böylesi ne görüldü ne de duyuldu