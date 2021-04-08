Televizyon ekranlarında bu sezon birçok başarılı dizi milyonlarca izleyicinin karşısına çıkıyor ve kanallarda bu sezon diziler adına adeta büyük bir bolluk yaşanıyor. Bu bolluğun yaşandığı son sezonda, televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkan dizilerden bazıları büyük ses getirerek adını daha güçlü şekilde duyurmayı başarıyor. Haftanın her günü televizyon ekranlarında güçlü yapımlar bir araya geliyor ve bazı diziler daha ekranlara gelmeye başlamadan önce bile büyük ses getirmeyi başarıyor.